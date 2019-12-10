Земля може пережити смерть Сонця: біля білого карлика вперше знайшли планету
Сонячна система не буде вічно існувати в тому вигляді, в якому людство її знає
Астрономи виявили велетенську планету на орбіті білого карлика - невеликого і щільного утворення, яким стають зірки, коли вичерпають своє ядерне паливо. Це перший прямий доказ того, що планети можуть пережити катастрофічний процес, в результаті якого утворюється білий карлик, - пише BBC.
Деталі відкриття були опубліковані в журналі Nature. Сонячна система не буде вічно існувати в тому вигляді, в якому людство її знає. Приблизно через 6 мільярдів років Сонце, що належить до жовтих зірок середнього розміру, збільшиться в 200 разів. На цьому етапі наша батьківська зірка стане червоним гігантом.
З розширенням, вона поглине й знищить Землю до того, як стиснеться до невеликого ядра. Це і буде білий карлик. Але тепер вчені відкрили таке утворення за 2 тисячі світлових років, навколо якого обертається велетенська планета завбільшки з Нептун.
Велетенська планета на орбіті втрачає свою атмосферу через вплив решток зірки, лишаючи за собою хвіст, мов у комети. Білий карлик бомбардує її сильно зарядженими фотонами й вибиває гази зі швидкістю 3 тисяч тон на секунду. Вчені збираються продовжити дослідження знайденої системи, сподіваючись, що це проллє світло на події в нашій Сонячній системі, коли Сонце досягне кінця свого життя.