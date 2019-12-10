Земля може пережити смерть Сонця: біля білого карлика вперше знайшли планету



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Приблизно через шість мільярдів років Сонце розшириться у 200 разів і може поглинути всі планети

Сонячна система не буде вічно існувати в тому вигляді, в якому людство її знає

Астрономи виявили велетенську планету на орбіті білого карлика - невеликого і щільного утворення, яким стають зірки, коли вичерпають своє ядерне паливо. Це перший прямий доказ того, що планети можуть пережити катастрофічний процес, в результаті якого утворюється білий карлик, - пише BBC.

Деталі відкриття були опубліковані в журналі Nature. Сонячна система не буде вічно існувати в тому вигляді, в якому людство її знає. Приблизно через 6 мільярдів років Сонце, що належить до жовтих зірок середнього розміру, збільшиться в 200 разів. На цьому етапі наша батьківська зірка стане червоним гігантом.



З розширенням, вона поглине й знищить Землю до того, як стиснеться до невеликого ядра. Це і буде білий карлик. Але тепер вчені відкрили таке утворення за 2 тисячі світлових років, навколо якого обертається велетенська планета завбільшки з Нептун.

"Білий карлик, за яким ми спостерігаємо, має температуру близько 30 тисяч градусів за Цельсієм. Для порівняння, температура Сонця 6 тисяч градусів. Тобто цей білий карлик в 5 разів більш гарячий. Це означає, що він виділяє значно більше ультрафіолетового випромінювання", - сказав доктор Крістофер Мансер з Університету Ворвіка. "Гравітаційні сили дуже потужні. Тож якщо будь-яке тіло, наприклад астероїд, наблизиться до білого карлика, гравітація розірве його на шматки", - додав він.Велетенська планета на орбіті втрачає свою атмосферу через вплив решток зірки, лишаючи за собою хвіст, мов у комети. Білий карлик бомбардує її сильно зарядженими фотонами й вибиває гази зі швидкістю 3 тисяч тон на секунду. Вчені збираються продовжити дослідження знайденої системи, сподіваючись, що це проллє світло на події в нашій Сонячній системі, коли Сонце досягне кінця свого життя.