Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня

Нові обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, у період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється:

робота закладів громадського харчування (крім послуги на виніс),

робота торговельно-розважальних центрів,

розважальних закладів,

діяльність суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Забороняється діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім кіно- та відеозйомок, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно.

Мають бути закритими також спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Магазинам та іншим компаніям рекомендовано визначити дві години (з 10:00 до 12:00 або в інший час дня) для пріоритетного обслуговування громадян похилого віку та людей з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.