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Шахраї «розводять» українців за допомогою «Нової пошти»: подробиці схеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шахраї «розводять» українців за допомогою «Нової пошти»: подробиці схеми
Київська журналістка отримала кулон від невідомого їй відправника, і мала за нього заплатити кошти
фото:versii.if.ua

Отримавши у відділенні «Нової пошти» прикрасу, київська журналістка  сама того не підозрюючи, ледве не стала жертвою афери

Повномаштабна війна в Україні серед іншого активізувала діяльність шахраїв. Про не новий але і досі дієвий спосіб шахрайства за допомогою «Нової пошти» розповіла на своїй сторінці у Facebook київська журналістка Надія Бурбела. 

Схема, як вона є

Надія Бурбела пише, що як і всі жінки доволі часто робить різноманітні  у замовлення в інтернет-магазинах,і добре їх пам'ятає, але не цього разу.

«Отримавши сповіщення про те, що якась нова посилка давно очікує на мене у відділенні «Нової пошти», і відсьогодні – вже платне зберігання, дещо здивувалася. Але, що ж, ціна невелика – усього 224 грн без вартості доставки, це могла бути якась емоційна покупка, пішла перевіряти», – написала вона.

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У відділенні, працівник пошти виніс їй малесенький пакуночок, відкривши який вона побачила неочікувану річ.

«Це був дитячий кулончик у формі зірки із напівмісяцем у середині з дешевого металу розміром 5 мм х 5 мм та нібито сертифікат на 500 грн на покупки у магазині «Товари для дому». Замовити таке я не могла навіть у несвідомому стані)»,  – коментує Бурбела. 

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Вона пояснює, що  навіть не відразу зрозуміла, що це шахрайська схема, а просто відмовилась від пакунку у відділенні «Нової Пошти», і лише потім зясувала деталі схеми.

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«Якщо задуматися, схема для шахраїв вельми робоча. По-перше, ціна цього кулончика – гривень 30 від сили (може й того менше). Тобто людина з самого початку переплачує гривень 200. Якщо хоча б 100 людей поведуться на цей лохотрон та заберуть посилки, шахраї вже мають у кишені 20 тисяч легких грошей. Але щось мені підказує, що об’єми там значно більші», – переконана журналістка.

Що стосується сертифікату на 500 гривень,то він теж був у посилці зовсім невипадково. За словами Бурбели, це ще одна давно відома схема поштового шахрайства, коли ділки «напарюють довірливим людям» дешеві товари за кількакратно завищеними цінами, підсаджуючи їх на цю голку такими от «подарунками». Забереш посилку хоча б раз, і від тебе вже не відчепляться: тероризуватимуть дзвінками та постійно надсилатимуть новий і новий непотріб, вимагаючи оплату. 

Саме тому вона не дзонила, ані за телефоном,  вказаним на коробці, ані на гарячу лінію «Нової  Пошти», адже переконана, що це далека не єдина «чорна схема»,  яку провертають за допомогою цієї служби доставки.  Пробивши у «Гетконтакті» номер відправника, якоїсь Веретеніної Віти Анатоліївни з Дніпра, вона побачила красномовний опис схеми, і ще одне підтвердження, що це шахраї. 

Коштовна дрібничка

І дійсно, Інтернет рясніє подібними історіями від інших клієнтів Нової пошти. Одна з користувачів мережі пише, що такі «посилки» можуть спливати, коли ти приходиш отримувати реальну доставку, а то і кілька. Шахраї розраховують, що одержувач поспіхом забере і їх псевдоприкрасу, сплативши кілька сотень гривень.

Чому ж шахраї намагаються обманювати на такі дрібні суми, а не на більші? Відповідь банальна. 

Річ у тому, що в Україні кримінальна відповідальність за крадіжку настає з певної суми.

Так, згідно зі ст. 51 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», розкрадання чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 227 грн.

Таким чином, якщо сума крадіжки не перевищує 227 грн, це правопорушення вважається дрібною крадіжкою, за яку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 грн, або виправних робіт на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративного арешту на строк від 5 до 10 діб.

А якщо сума перевищує 227, настає вже кримінальна відповідальність відповідно до ст. 185 Кримінального кодексу. А це штраф від 17 000 до 51 000 грн, або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Як не стати жертвою афери? 

Юристи радять, аби не стати жертвою схеми, яка описана у матеріалі, обов’язково перевіряти вміст посилок, які вам надходять. Потрібно переконатися, що всередині коробки дійчно  ваше замовлення  і лише після цього сплачувати посилку. Клієнт також може відмовитися від посилки, навіть не приходячи у відділення – через мобільний додаток або на сайті «Нової пошти»  – через трекінг. 

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