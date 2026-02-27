Головна Країна Кримінал
На Львівщині затримано чоловіка, який видурив гроші у родичів безвісти зниклого бійця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чоловік використав вразливий стан родини, обіцяючи «допомогу» у пошуку захисника
фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура повідомила чоловікові про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах

У Львівській області затримали чоловіка, який видурив у родичів безвісти зниклого військового понад 2,1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік познайомився з родиною зниклого на Бахмутському напрямку на похоронах іншого бійця. Він переконав їх, що нібито має необхідні звʼязки у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, запевнив, що може знайти та повернути зниклого.

Упродовж п’яти місяців чоловік імітував активні пошуки, вигадував «термінові витрати» та постійно вимагав гроші. Насправді весь цей час він навіть не виїжджав за межі Львівської області. Коли родичі почали вимагати звіт, чоловік заявив, що зниклий живий і «перебуває у СІЗО Воронежа». У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердили, що таких полонених там немає, після чого родина звернулася до правоохоронців.

Зібравши доказову базу, Галицька окружна прокуратура міста Львова повідомила чоловікові про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річній жительці Дніпра. Слідчі встановили, що жінка, вдаючи з себе цивільну дружину зниклого безвісти військовослужбовця, привласнила майже 10 тисяч євро, які він відсудив у Європейському суді з прав людини.

Львівщина Офіс Генерального прокурора шахрайство

