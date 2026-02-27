Головна Країна Кримінал
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів

фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів і ударів дронами пошкоджені будинки, ліцей та підприємство

Російські війська впродовж дня здійснили понад три десятки атак по території Дніпропетровської області. Під ударами опинилися три райони регіону, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Ганжу .

У Нікопольському районі під ударом були районний центр, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Російські військові застосовували безпілотники та артилерію.

Унаслідок атак пошкоджені п’ятиповерхові та приватні житлові будинки. Також зазнали руйнувань підприємство, ліцей, адміністративна будівля та автомобіль.

Крім того, російські військові атакували Грушівську громаду Криворізького району та Покровську громаду Синельниківського району. Інформація щодо постраждалих не уточнюється.

Нагадаємо, російські війська знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області, застосувавши тритонну керовану авіабомбу, що призвело до підтоплення місцевості та ускладнення пересування на ділянці фронту.

За даними експертів, окупанти активізували бойові дії у напрямку Костянтинівки, намагаючись вплинути на логістику українських підрозділів. Аналітики зазначають, що спочатку російські військові знищили один із мостів на північно-західних околицях населеного пункту.

