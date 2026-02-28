Школяр, який підбурив своїх друзів підірвати для РФ відділки поліції, на чотири роки сяде до тюрми

Обвинувачений переконав до співпраці з російськими кураторами свою подругу, також неповнолітню

Холодногірський районний суд міста Харкова визнав юнака винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Ідеться про учня 11 класу комунального закладу «Дергачівський ліцей №4», який є сиротою. За угодою про визнання винуватості йому призначили чотири роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, хлопця завербували в Telegram двоє невстановлених громадян Російської Федерації, які називали свій план участю у «новому Майдані», – публічними виступами проти української влади, засудженням дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У листопаді 2024-го, перебуваючи за місцем тимчасово проживання у в Варшаві, Республіки Польща, обвинувачений написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях у місті Харкові, зокрема у підпалах будівель ТЦК та СП за винагороду в $2000-3000. Хлопець збрехав, що раніше сам за дві тисячі підпалив будівлю ТЦК і так запевнив співрозмовника у безпечності цих дій.

9 грудня 2024-го товариш обвинуваченого, діючи за вказівками куратора у Telegram, виготовив саморобний вибуховий пристрій і розмістив навпроти райвідділу поліції у Харкові. У результаті вибуху було пошкоджено будівлю поліції, приміщення медичного закладу поряд і чотири автомобілі. Підривника затримали і засудили до трьох років позбавлення волі.

Паралельно обвинувачений переконав до співпраці з російськими кураторами свою подругу, також неповнолітню. Запропонував їй три варіанти виїзду до нього в Польщу після виконання завдання. Дівчина зробила відеозйомку п’яти відділів поліції, а потім забрала вибуховий пристрій в підвалі підʼїзду багатоповерхівки і розмістила біля одного з поліцейських відділків. 8 грудня 2024-го там пролунав вибух.

