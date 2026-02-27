Головна Країна Кримінал
Командувачу логістики Повітряних сил обрано запобіжний захід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Українця підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків
фото: Суспільне

Суд відправив під варту Андрія Українця

Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрано запобіжний – тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у 7 млн грн. 

У разі внесення застави Українцю зокрема заборонили спілкуватися з начальником управління СБУ в Житомирській області Володимиром Компаниченком. Їх підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

Згодом Повітряні сили ЗСУ прокоментували затримання посадової особи командування Повітряних сил.

Зокрема, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора було повідомлено про підозру командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Зауважимо, 27 лютого начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із заставою на суму 6 980 000.

Теги: Повітряні сили ЗСУ корупція в Україні

Командувачу логістики Повітряних сил обрано запобіжний захід
