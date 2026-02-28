За «непослух» – голили наголо і садили на ланцюг. У Дніпрі батьки-вихователі катували шістьох дітей

Дітей використовували як безоплатну робочу силу під час виконання ремонтних робіт на дачі вихователів

Постраждалим дітям від трьох до 10 років

Прокурори повідомили про підозру у катуванні двом батькам-вихователям будинку сімейного типу у Дніпрі. Подружжя роками застосовувало фізичне та психологічне насильство до дітей віком від трьох до 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Про систематичні знущання розповів найстарший вихованець, коли вступив до навчального закладу.

За даними слідства, дітей били, принижували, ізолювали й примушували до важкої праці. Батьки-вихователі залишали неповнолітніх без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постелі. За «непослух» – голили наголо, приковували на ланцюг, змушували лаяти та імітувати поведінку тварин.

Дітей не називали на ім’я, натомість використовували образливі й нецензурні прізвиська. Дівчат били стеблами троянд. Встановлено випадок, коли одну з дівчат ударили лозиною по обличчю через те, що вона загубила голку, намагаючись зашити одяг.

Зараз діти перебувають у безпечних умовах, а дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Суд обрав запобіжні заходи двом батькам-вихователям. Окрему правову оцінку нададуть діям посадовців служб у справах дітей, які під час перевірок порушень не виявляли, додали в Офісі генпрокурора.

