Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів
За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ
фото: СБУ

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності

Кіберфахівці, контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали докази воєнних злочинів на російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, окупант віддав наказ задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ на Харківщині протягом вересня 2024 – червня 2025 років. Йдеться про використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів фото 1

Застосування таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

«За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ. Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи», – йдеться у повідомленні.

Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів фото 2

Зазначається, що у такий спосіб окупанти намагались змусити бійців Сил оборони вийти з окопів під прямий вогонь ворога. Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду окупанти здійснили щонайменше 14 скидів заборонених боєприпасів на позиції українських захисників.

Також у процесі розслідування було ідентифіковано вісьмох підлеглих російського комбрига, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Назаренку та вісьмом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, понад 12 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано за весь час збройної агресії РФ. Протягом січня 2026 року противник регулярно використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії. 

Читайте також:

Теги: окупанти хімічна зброя СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
28 сiчня, 01:43
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України
СБУ затримала п’ятьох агітаторів РФ в різних регіонах України
3 лютого, 14:34
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
6 лютого, 12:05
Ворог переважно застосовував проти захисників України газові гранати типу К-51 та РГ-ВО
Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
4 лютого, 09:33
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
Сьогодні, 13:07

Кримінал

Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів
Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів
Командувачу логістики Повітряних сил обрано запобіжний захід
Командувачу логістики Повітряних сил обрано запобіжний захід
На Львівщині затримано чоловіка, який видурив гроші у родичів безвісти зниклого бійця
На Львівщині затримано чоловіка, який видурив гроші у родичів безвісти зниклого бійця
Смертельна аварія на Рівненщині: прокуратура повідомила про підозру інженерам
Смертельна аварія на Рівненщині: прокуратура повідомила про підозру інженерам
Суд відправив під варту очільника управління СБУ у Житомирській області
Суд відправив під варту очільника управління СБУ у Житомирській області

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua