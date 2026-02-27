Хімічні атаки проти ЗСУ: встановлено причетних окупантів

За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності

Кіберфахівці, контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали докази воєнних злочинів на російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, окупант віддав наказ задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ на Харківщині протягом вересня 2024 – червня 2025 років. Йдеться про використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Застосування таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

«За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ. Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб окупанти намагались змусити бійців Сил оборони вийти з окопів під прямий вогонь ворога. Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду окупанти здійснили щонайменше 14 скидів заборонених боєприпасів на позиції українських захисників.

Також у процесі розслідування було ідентифіковано вісьмох підлеглих російського комбрига, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Назаренку та вісьмом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, понад 12 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано за весь час збройної агресії РФ. Протягом січня 2026 року противник регулярно використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії.