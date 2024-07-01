1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

1 липня День архітектури України. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проектних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери

Якщо сьогодні павук спустився на павутину – це до теплих днів

Сьогодні, 1 липня, День державного реєстратора в Україні, День архітектури України та День слідчого в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна.

Яке сьогодні церковне свято

1 липня в церковному календарі – день пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Це арабські лікарі-близнюки, які жили у III столітті. Вони стали відомі як милосердні та безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу. Через це їх прозвали «безсрібниками». Святі Косма і Даміан допомагали людям та навертали багатьох до християнства. Їхні мощі стали джерелом надії та зцілення для багатьох.

фото з відкритих джерел

Який сьогодні день в Україні і світі

1 липня День слідчого в Україні. Це день, коли ми вшановуємо працівників внутрішніх справ, які з аналітичним розумом та дедуктивними здібностями ведуть розслідування різних справ. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, і ведуть досудове розслідування обставин. Вони захищають громадян від злочинців, шахраїв та вбивць.

А ще 1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Вони відіграють важливу роль у побудові та правовому регулюванні господарської діяльності. Це свято нагадує нам про їхню важливу місію: забезпечити правовий порядок та документальну базу для підприємств та громадян.

фото з відкритих джерел

Також 1 липня День архітектури України. Встановлено відповідно до Указу Президента України 1995 року. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проектних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери.

1 липня святкують День ідентифікації домашніх тварин. Це важливе свято призначено для підвищення обізнаності про необхідність належної ідентифікації наших улюбленців. Щороку багато домашніх тварин зникають безвісти, особливо напередодні великих свят. Шумні заходи, як феєрверки, можуть налякати тварин і змусити їх тікати в пошуках безпеки. Ідентифікаційні жетони та мікрочіпи можуть допомогти відновити зв’язок з загубленим улюбленцем.

фото з відкритих джерел

Також 1 липня Міжнародний день анекдоту та жартів. Його ідея виникла завдяки американському письменнику та графіку Уейну Рейнагелю 1994 року. Він започаткував це свято, щоб збільшити продажі своєї двотомної збірки офісних анекдотів. Цей день став часом для розповіді жартів, сміху та позитивних емоцій.

фото з відкритих джерел

1 липня Міжнародний день курячих крилець. Це день, коли любителі цієї смачної страви відзначають її популярність та смак. Історія цього свята пов’язана з рестораном Anchor Bar and Grill у місті Баффало, штат Нью-Йорк. Вперше курячі крильця були приготовані тут 1964 року, і вони стали хітом серед американців.

фото з відкритих джерел

Також 1 липня День винаходу сонцезахисних окулярів. Перші сонцезахисні окуляри з’явилися ще у XVII столітті, хоча вони були дуже дорогими та малофункціональними. Сьогодні сонцезахисні окуляри – це не лише модний аксесуар, але й важливий засіб захисту очей від шкідливого сонячного випромінювання.

Що не можна робити 1 липня

Не варто скаржитися на життя, плакати;

Не можна робити великі покупки;

Не заздріть іншим, тому що нічого не доб'єтеся.

Народні прикмети і традиції на 1 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже з'явилося жовте листя – осінь прийде рано;

павук спустився на павутину – до теплих днів;

червоний місяць – чекайте на сильний вітер;

вночі зірки яскраві – будуть грози і дощі.

Які сьогодні іменини: Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.

Цього дня народилися:

1917 рік – український політичний і військовий діяч Олег Штуль-Жданович;

1962 рік – український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» Владислав Єрко;

1971 рік – тернопільський композитор Іван Небесний.

Пам’ятні дати 1 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 липня:

1535 рік – англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постає перед судом;

1569 рік – Велике князівство Литовське й Польське королівство підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави – Речі Посполитої;

1823 рік – створюють федерацію Сполучені Провінції Центральної Америки;

1858 рік – Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1867 рік – внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік – польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово «вітамін»;

1936 рік – у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Марґарет Мітчелл «Віднесені вітром»;

1946 рік – проводять перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік – у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1989 рік – у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік – Гонконг передають під управління Китайської Народної Республіки;

2014 рік – Верховна Рада України засновує орден Героїв Небесної Сотні.

Погода на 1 липня

Сьогодні, 1 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, від середини дня дощитиме і до вечора дощ стане лише сильнішим. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +23 вночі. У Львові +26 вдень та +21 вночі. У Харкові +31 вдень та +20 вночі. В Одесі +33 вдень та +24 вночі.