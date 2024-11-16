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103-річна учителька із Закарпаття розкрила секрет довголіття

Надія Карбунар
glavcom.ua
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103-річна учителька із Закарпаття розкрила секрет довголіття
Ганна Фечка народилася 1921 року
фото: Іршавська міська рада

Ганна Фечка побувала у багатьох країнах, мандрувала горами

 

Жительці міста Іршава на Закарпатті Ганні Фечці виповнилося 103 роки. День народження вона відсвяткувала 13 листопада, повідомляє міська рада.

Ганна Фечка – із багатодітної родини, де виховувалося 8 дітей. Серед братів та сестер жінки були довгожителі, святкували 90-літні ювілеї, однак віковий рубіж подолала лише вона.

Жінка закінчила історичний факультет Ужгородського державного університету. Все життя вона пропрацювала вчителькою, викладала історію, географію й астрономію. Дуже любила організовувати для дітей екскурсії, навіть зробили альбом про Іршаву. Побувала у багатьох країнах, мандрувала горами. На пенсії ж захопилася вишивкою, готувала різноманітну випічку.

Ганна Фечка із донькою Марією
Ганна Фечка із донькою Марією
фото: Іршавська міська рада

Жінка розповідає, що немає секретів довголіття, але вона намагалася менше нервувати. Спокій і раціональне ставлення до більшості ситуацій обов’язково продовжать лінію життя, упевнена найстарша жителька Іршави.

«Я б хотіла, щоб люди були чесними й справедливими, допомагали один одному, щоб були людьми. Цьому треба вчити й дітей, бо це має велике значення», – розповіла Ганна Фечка.

Жінка виховала двох дітей, має 5 онуків та 14 правнуків. Наразі вона живе з донькою.

Нагадаємо, британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса. Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні. За його словами, його довголіття – це «просто везіння», і в його дієті немає жодного особливого секрету – хоча його улюбленою їжею була риба з картоплею. Джон не палить і рідко вживає алкоголь.

Також 106-річна бабуся розкрила секрети довголіття. Жінка радить всім людям жити повноцінним життям. Сама ж довгожителька продовжує грати у боулінг та намагається якомога більше посміхатися.

Раніше 102-річна австралійка розповіла про свій секрет довголіття. За її словами, однією з причин, за якими їй вдалося прожити таке довге життя, є позитивний настрій.

Додамо, що відмова від ультраоброблених «нездорових» продуктів або зведення їхнього споживання до мінімуму дозволить дожити до 100 років.

Зауважимо, дожити до 100 років під силу кожному: знайдено ідеальний сніданок довгожителів. Журналіст провів 20 років у вивченні продуктів, які їдять довгожителі.

Як відомо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя.

До слова, нині старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя – секрет довголіття від генетика з Гарварду. У 92 роки німець вперше стрибнув із парашутом, а у 100 років регулярно займається спортом та водить авто.

Зазначимо, 100-річний ветеран Люфтваффе розкрив таємницю довголіття.

Читайте також: Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
Теги: Закарпаття день народження довголіття

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