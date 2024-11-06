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На Закарпатті викрито на хабарі начальника РТЦК та заступника комбрига тероборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Закарпатті викрито на хабарі начальника РТЦК та заступника комбрига тероборони
Вартість «послуг» для ухилянтів коливалася від $4 тис. до $6 тис.
фото: Офіс генпрокурора

Очільник ТЦК за $5 тис. пропонував військовозобов’язаному знятися з військового обліку

Правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник ТЦК за $5 тис. пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку. Посадовець тероборони своєю чергою обіцяв за винагороду «розв'язати питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

Правоохоронці викрили на вчиненні корупційних злочинів начальника районного ТЦК та СП та заступника командира однієї з бригад тероборони
Правоохоронці викрили на вчиненні корупційних злочинів начальника районного ТЦК та СП та заступника командира однієї з бригад тероборони
фото: Офіс генпрокурора

«Вартість «послуг» коливалася від $4 тис. до $6 тис., залежно від складності домовленостей з колегами з ТЦК», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від службових обов’язків. Також триває перевірка на причетність до злочинних схем інших осіб.

Керівнику районного ТЦК і СП інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Заступнику комбрига – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.

Як повідомлялося, у Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За «послуги» він хотів $10 тис. Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за $10 тис. працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. 

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Теги: корупція в Україні Закарпаття ТЦК хабар тероборона мобілізація

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Кримінал

На Закарпатті викрито на хабарі начальника РТЦК та заступника комбрига тероборони
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