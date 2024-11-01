Залужний щемливо звернувся до загиблого Да Вінчі у день його народження

«Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести», – Валерій Залужний

Сьогодні, 1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу, відомого як Да Вінчі, могло б виповнитися 29 років. Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся у цей день до полеглого Героя та опублікував щемливий пост.

Залужний показав архівне фото із Да Вінчі та звернувся до нього з віршем.

«Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести.

Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,

на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.

І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.

І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.

Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,

хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…

Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.

Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.

І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…

Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.

Ми інші всі, бо в нас палає – твоє тепло, твоя душа.

Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.

Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби.

З днем народження, Дмитро», – йдеться у дописі Залужного.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 29 років. Військовий загинув 7 березня 2023 року в боях поблизу Бахмута на Донеччині. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.

Як повідомлялося, 31 жовтня помер молодший брат військового Дмитра Коцюбайла Іван. Трагедія сталася напередодні дня народження загиблого торік Да Вінчі.

До слова, українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі. Про це повідомив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

Як стало відомо, молодша сестра Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі, Олександра, підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата.