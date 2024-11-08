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Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
Уряд погодив призначення Івана Рудницького головою Волинської ОВА та Мирослава Білецького – Закарпатської ОВА
фото з відкритих джерел

Голів ОВА призначає своїм указом безпосередньо президент України

Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посаду голови Волинської ОВА уряд погодив Івана Рудницького. Натомість погоджено звільнення Юрія Погуляйка, який був головою Волинської облдержадміністрації.

Головою Закарпатської ОВА було погоджено Мирослава Білецького, який на цей час тимчасово виконує обов'язки голови Закарпатської ОВА.

Варто зазначити, що голів ОВА призначає своїм указом президент України, натомість Кабінет міністрів лише погоджує кандидатів.

Нагадаємо, у вересні цього року Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Його було призначено головою Закарпатської обласної державної адміністрації у грудні 2021 року.

Згодом Микита став новим заступником керівника Офісу президента. Повідомлялося, що Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався ексзаступник Єрмака Олексій Кулеба. Пріоритетні напрями на посаді – робота з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу. 

Теги: Кабмін Закарпаття Волинська область уряд кадрові зміни

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