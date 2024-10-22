Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися

У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак саме перед завершенням судового розгляду у справі про зґвалтування, обвинувачені вирішили вступити до лав ЗСУ

Юристи вважають, що Обухівський військкомат ймовірно допомагає обвинуваченим втекти від правосуддя

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію. Про це повідомляє юридична компанія «Міллер».

Як зазначають юристи, Обухівський районний територіальний центр комплектування ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію.

У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому, як кажуть представники юридичної компанії, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

«Проте зараз вони чомусь поїхали саме до Обухівського РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду? Аналогічна ситуація й саме з Обухівським РТЦК мала місце у Кагарлицькій справі, коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку. Це лише підсилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні захист подав клопотання про перенесення судового розгляду через мобілізацію обвинувачених, надавши копії повісток. Суд перевірятиме ці документи. Якщо це підтвердиться, процес може бути відкладений до демобілізації. Адвокати потерпілої вважають, що це частина стратегії затягування справи.

Нагадаємо, справу повторно розглядає райсуд Закарпатської області. Всі ухвали по цій справі закрито від публічного доступу. Причиною цьому є закритий розгляд справи.

Зауважимо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну.

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області. Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду.

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн.

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа перебуває на розгляді апеляційного суду.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу.

Як повідомлялося раніше, справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома неповнолітніми хлопцями з села Верхні Ворота рухається до завершення.