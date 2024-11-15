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На Львівщині викрито правоохоронця, який вивозив ухилянтів до кордону з Румунією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Львівщині викрито правоохоронця, який вивозив ухилянтів до кордону з Румунією
Правоохоронець брав хабарі з ухилянтів сумою близько €5 тис
фото з відкритих джерел

Для проїзду блокпостів правоохоронець використовував службове посвідчення

Співробітник правоохоронного органу із Львівщини за хабар у €5 тис. підвозив знайомих чоловіків-призовників до кордону у своєму автомобілі, використовуючи службове посвідчення. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Співробітники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою викрили працівника правоохоронного органу з Львівської області. Він шукав серед знайомих охочих виїхати з України та власним автомобілем довозив їх до кордону з Румунією», – йдеться в повідомленні ДБР у Telegram-каналі.

У відомстві уточнюють, що для проїзду блокпостів правоохоронець використовував службове посвідчення.

За інформацією ДБР, у жовтні він намагався переправити до Європи жителів Львівської та Закарпатської областей.

«Він підібрав одного у Львові, а потім заїхав іще по трьох "клієнтів" у Стрий і Виноградів. Правоохоронець довіз їх до прикордонної зони на території Берегівського району Закарпаття, де дав їм електронну мапу з маршрутом руху, щоб вони пішки самостійно перетнули кордон із Румунією», – зазначається в повідомленні.

Усіх чотирьох затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

У бюро повідомляють, що правоохоронець брав хабарі з ухилянтів сумою близько €5 тис. За інформацією ДБР, фігурант встиг узяти з порушників понад €20 тис.

Нагадаємо, прикордонники знайшли понад 40 тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Ранок.Live». За словами речника ДПСУ, найбільше випадків смертей траплялося на річкових ділянках.

Як повідомлялося, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.

До слова, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.

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Теги: прикордонники Закарпаття хабар кордон ухилянти

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