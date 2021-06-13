13 червня: яке сьогодні свято в Україні, прикмети і заборони

Цієї неділі не рекомендується давати в борг

Сьогодні, 13 червня, православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Єрма (Єрмія) Далматського і мученика Веремія Команського.

В Україні відзначають День працівників легкої промисловості, а в світі День сонечок.

День працівників легкої промисловості

День працівників легкої промисловості – це професійне свято встановлене в червні 1994 року указом президента Леоніда Кравчука з ініціативи працівників підприємств і організацій легкої промисловості України. Відзначається щорічно у другу неділю червня.

Легка промисловість – сукупність спеціалізованих галузей промисловості, які виробляють, головним чином, предмети масового споживання з різних видів сировини. Легка промисловість займає одне з важливих місць у виробництві валового національного продукту і відіграє значну роль в економіці більшості країн. Здійснює як первинну обробку сировини, так і випуск готової продукції.

Підприємства легкої промисловості виробляють також продукцію виробничо-технічного та спеціального призначення, яка використовується в меблевій, авіаційній, автомобільній, хімічній, електротехнічній, харчовій та інших галузях промисловості, в сільському господарстві, в силових відомствах, на транспорті і в охороні здоров'я.

День сонечок

13 червня відзначається свято, присвячене представнику світу комах, сімейства жуків, а саме – День сонечок.

Дата неофіційна, а ось популярність комахи, якому вона присвячена, дуже широка. Божа корівка в багатьох культурах світу вважалася і вважається символом удачі. Десь її вважають комахою, що є посланником Небес, що робить зв'язок світу з Богом. Десь вірили в те, що Божа корівка пов'язує світ живих людей з загробним світом. У ряді культур вбивство цієї комахи було заборонено.

Ентомологи виділяють кілька тисяч видів Сонечок. Вони відрізняються ареалом проживання і зовнішністю. Яскраве забарвлення: помаранчева, червона, жовта, чорна з цятками на надкрила є попередженням для потенційних ворогів про те, що комаха для них небезпечно. Поширені Сонечка практично у всіх широтах, за винятком Антарктиди і зони вічної мерзлоти.

Веремій-бобовнік

Народне свято Веремій-бобовнік відзначається 13 червня 2021 року (за старим стилем – 31 травня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті двох святих: апостола від 70-ти Єрма (Єрмія) Далматського, єпископа і мученика Єрмія Команського.

Назва «бобовнік» свято отримало за те, що в цей день прийнято саджати боби, а «распрягальнік» – за те, що якраз закінчувався посів, який почався місяцем раніше.

Історія

Єрм Далматський був одним із сімдесяти апостолів, яких Ісус обрав для проповіді. Про його життя майже немає даних. Збереглися лише загальні описи того, що він відправився в Далмацію, де успішно наставляв язичників і звертав їх в православну віру. Володів даром зцілення і передбачення. Переніс багато скорботи. Мирно помер в I столітті.

Веремій Команський жив в Каппадокійському місті Комани в I-II століттях. За часів правління Антоніна для того, щоб стежити за виконанням наказу імператора про переслідування і покарання християн, в місто прибув сановник на ім'я Себастьян. Першим, кого він зустрів, був старець на ім'я Веремій. Спочатку Себастьян намагався лестощами переконати християнина відректися від своєї віри і принести жертву ідолам, але зазнав невдачі. Потім він наказав піддати мученика страшним тортурам в надії зломити його волю. Але побачивши, як стійко і смиренно Веремій переніс їх, щоб не визнавати поразки, знавіснілий сановник власною рукою відрізав голову страдника. Тіло святого Веремія таємно поховали християни.

Традиції та обряди

«Веремій почав, Веремій і закінчив». Цього дня завершується посівна кампанія, яка розпочалася місяцем раніше. Особлива увага приділяється посадці бобових культур.

У цей день прийнято займатися повсякденними справами або просто відпочивати. Люди приділяють час дому, сім'ї, влаштовують посиденьки в колі друзів або рідних.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися і з'ясовувати відносини.

Працювати по дому і в саду.

Давати в борг.

Виносити сміття.

Народні прикмети

Непогожий день – зима буде суворою.

Видався теплий ясний день, значить, буде багато хліба.

Багато роси – до ясної погоди.

Увечері немає роси – наступного дня буде дощ.

Чим довше йде дощ, тим бідніший буде урожай.

Ранковий туман означає, що буде багато грибів.

Павуки плетуть павутину – до погожого дням.

У цей день слухають зозулю. Якщо вона кує тихо і рідко, значить, погода в найближчі дні буде погана.

Щоб урожай великий зібрати, потрібно сіяння закінчити до того, як зозуля кувати почне.

Іменини

У неділю, 13 червня, іменини відзначають Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.