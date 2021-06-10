Петрів піст: яких гастрономічних «табу» радять дотримуватись

Пересічні люди на час посту можуть відмовитися лише від м'яса, молочних продуктів і яєць

Петрів піст цього року триватиме з 28 червня по 11 липня

Незабаром розпочнеться перший з двох літніх постів, який встановлений на честь апостолів Павла і Петра. Цей піст вважається несуворим, оскільки в більшість його днів дозволяється їсти рибу.

Пов'язано це з тим, що апостол Петро народився в родині рибалки і вважається покровителем рибалок. Сенс цього посту – у добровільному духовному очищенні.

Тривалість Петрового посту змінюється щороку і становить від 8 до 42 днів. Закінчується він завжди 11 липня, напередодні Дня святих Павла і Петра. Початок посту визначається датою Трійці, яка відзначається через 50 днів після Великодня. Трійця в 2021 році святкується 20 червня, а Петрів піст починається в другий понеділок після Трійці – 28 червня 2021 року.

Таким чином, Петрів піст цього року встановлений з 28 червня по 11 липня. Тривалість Петрового посту 2021 – 14 днів.

Традиційними стравами в Петрів піст вважаються холодна пісна окрошка і ботвиння, а в «рибні дні» – запечена риба і рибні пиріжки. У всі дні Петрового посту заборонено вживати м'ясо, молочні продукти і яйця. Решта обмежень у харчуванні в Петрів піст відрізняється в різні дні тижня.

Понеділок – дозволяється гаряча їжа, приготована без олії.

Вівторок – дозволені рибні, грибні та інші гарячі страви з олією.

Середа – можна їсти сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, хліб і мед (сухоїдіння).

Четвер – дозволені рибні, грибні та інші гарячі страви з олією.

П'ятниця – сухоїдіння.

Субота, неділя – дозволені рибні, грибні та інші гарячі страви з олією, а також можна випити трохи вина.

Важливо відзначити, що суворі обмеження щосереди і щоп'ятниці встановлені лише для ченців і строгих християн. Миряни на час посту можуть відмовитися лише від м'яса, молочних продуктів і яєць, а також від риби в середу і п'ятницю.

Додамо, що на «Інтері» у випуску «Корисної програми» розповіли про тріску. Це один з найпопулярніших видів морської риби. Страви з неї вважаються національними в Норвегії, Іспанії, Франції та Португалії.

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