13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Щоб привернути сьогодні до себе удачу – потрібно погодувати птахів

Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти і Міжнародний день незрячих. Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.

Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.

Яке сьогодні релігійне свято

В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.

Народні прикмети на 12 листопада

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу – потрібно погодувати птахів.

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.