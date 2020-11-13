13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Щоб привернути сьогодні до себе удачу – потрібно погодувати птахів
Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти і Міжнародний день незрячих. Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.
Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.
Яке сьогодні релігійне свято
В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.
Народні прикмети на 12 листопада
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу – потрібно погодувати птахів.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
- Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.
- Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.
- Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.
Хто святкує день ангела
У п'ятницю, 13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.