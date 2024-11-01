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Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки
Дефіцит працівників є зараз найбільшою перепоною для ведення бізнесу в Україні
фото: depositphotos.com

Проведення аудиту критичних підприємств не повинне бути пов’язане з процесами бронювання – економіст

Зупинка бронювання, до якої вдався уряд, створила ще одну зону невизначеності для тієї частини української економіки, яка працює легально. Тому його слід відновити якнайшвидше, адже проведення аудиту не має бути пов’язане з бронюванням. Таке переконання висловив керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«Створення ще однієї зони невизначеності фактично є новим шоком для, і тут підкреслюю, – саме легального сектора економіки. Підприємств, які легально працюють, сплачують податки та бронюють співробітників. Проведення аудиту ніяким чином не повинне бути пов’язане з зупиненням процесу бронювання. Ми розуміємо, і бізнес це підтримує, що під час визначення критично важливих могли бути порушення, і влада має право проводити аудит. Але, підкреслюю, це не має блокувати рішення, пов’язані з видачею бронювань. Тому що легальний бізнес не має бути заручником чергових рішень, які, підкреслюю, не були прокомуніковані з бізнесом», – наголосив Забловський.

Він вказав, що влада черговий раз створила прецедент щодо того, що рішення приймалося без комунікації з бізнесом. Такі ситуації породжують у бізнесу бажання піти «у тінь».

«Такі рішення формулюють і транслюють негативні сигнали: бізнес не може планувати, визначати і прогнозувати. В умовах війни, коли дуже багато проблем, з якими стикається бізнес, породження нових шоків або ще більшої невизначеності змушує бізнес задуматись, чи вести свою економічну діяльність саме в Україні. І формує тренд на подальшу тінізацію. Тому що для білого легального бізнесу дуже важко адаптуватися, коли постійно змінюються правила гри», – підкреслив експерт.

Він також нагадав, що подібні дії можуть також спровокувати проблеми з обороноздатністю, адже підприємства, які працюють в оборонному секторі, також стикаються зі значним дефіцитом персоналу.

«Рішення, які будуть прийняті після проведення аудиту – це одне. Але бізнесу треба розуміти, як далі працювати в умовах ще більшої невизначеності з бронюванням, та як планувати свої виробничі процеси. Зараз під загрозою інвестиційний клімат та стабільність функціонування багатьох секторів економіки, тому що дефіцит працівників є зараз найбільшою перепоною для ведення бізнесу в Україні», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

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Теги: економіка податки бізнес українці Україна влада аудит бронювання від мобілізації

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