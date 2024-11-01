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5G в Україні: уряд запускає пілотний проєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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5G в Україні: уряд запускає пілотний проєкт
5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пілотний проєкт, за словами Федорова, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні

В Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G, який триватиме два роки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме два роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», – йдеться у заяві.

Михайло Федоров зауважив, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Пілотний проєкт, за його словами, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який уряд планує завершити до 2030 року.

«Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів – частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку. Працюємо над забезпеченням якісного звʼязку попри повномасштабну війну», – додав Федоров.

Нагадаємо, що 27 травня в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. 

До слова, «Дія» стала один із найкращих винаходів світу, за версією журналу Time у категорії застосунки та програмне забезпечення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Теги: інтернет українці Україна Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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