Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає партію далекобійних ракет Scalp від Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримає партію далекобійних ракет Scalp від Франції
Україна отримає ракети Scalp
фото: Вікіпедія

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow

Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp. Їх відправку наразі готує Міністерство оборони. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Міністр наголосив, що міжнародна підтримка України має залишатися стабільною. Це необхідно для забезпечення можливості української влади приймати політичні рішення у слушний момент.

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow, розроблених спільно з Британією. Обидві версії схожі за характеристиками, за винятком програмного забезпечення та платформ-носіїв. Дальність Scalp становить 560 км, хоча експортний варіант має зменшену дальність до 290 км і менш потужну бойову частину.

«Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати», – йдеться у заяві.

Лекорню додав, що взимку Росія, ймовірно, посилить удари вглиб України. У відповідь Франція надасть переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral і ракети Scalp.

Раніше повідомлялося, що Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії. 

Читайте також:

Теги: Міноборони Франція Україна ракета військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації в Україні
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
23 жовтня, 16:06
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
10 жовтня, 21:00
Дує північний вітер – до швидкого похолодання
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 жовтня, 00:05
Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом «за», 4 «проти» і жодного, хто утримався, за пропозицію Комісії підтримати Україну винятковим кредитом
Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні €35 млрд
14 жовтня, 18:47
Українських військовополонених зустріли родичі та близькі
Додому повернулось 95 українців: Зеленський повідомив про обмін військовополоненими
19 жовтня, 00:40
Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя. Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по дитсадку в Запоріжжі: один загиблий, багато постраждалих
21 жовтня, 14:11
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
22 жовтня, 14:57
Катерина Черногоренко розповіла про застосунок «Армія+»
Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»
24 жовтня, 15:04
Процес впровадження нових зразків жіночої форми зіштовхується з труднощами через низьку зацікавленість виробників
Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
6 листопада, 18:50

Політика

Україна отримає партію далекобійних ракет Scalp від Франції
Україна отримає партію далекобійних ракет Scalp від Франції
Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
США невдовзі назвуть дату припинення вогню в Україні? Заява прем'єра Польщі
США невдовзі назвуть дату припинення вогню в Україні? Заява прем'єра Польщі
Вибори у США: завершено підрахунок голосів
Вибори у США: завершено підрахунок голосів
Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі
Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі
«Будуть депортації». Експосол України в США назвав очікування від президентства Трампа
«Будуть депортації». Експосол України в США назвав очікування від президентства Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
76K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
58K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2024
17K
Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої

Новини

Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
Сьогодні, 05:12
У Києві повітряна тривога тривала 35 хвилин
Сьогодні, 04:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua