Україна отримає партію далекобійних ракет Scalp від Франції

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow

Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp. Їх відправку наразі готує Міністерство оборони. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Міністр наголосив, що міжнародна підтримка України має залишатися стабільною. Це необхідно для забезпечення можливості української влади приймати політичні рішення у слушний момент.

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow, розроблених спільно з Британією. Обидві версії схожі за характеристиками, за винятком програмного забезпечення та платформ-носіїв. Дальність Scalp становить 560 км, хоча експортний варіант має зменшену дальність до 290 км і менш потужну бойову частину.

«Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати», – йдеться у заяві.

Лекорню додав, що взимку Росія, ймовірно, посилить удари вглиб України. У відповідь Франція надасть переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral і ракети Scalp.

Раніше повідомлялося, що Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії.