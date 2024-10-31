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Коли в «Резерв+» з'являться електронні відстрочки? Відповідь Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли в «Резерв+» з'являться електронні відстрочки? Відповідь Міноборони
Міноборони розповіло про електронні відстрочки у застосунку «Резерв+»
фото: Уніан

Черногоренко заявила, що сервіс електронних відстрочок уже створений і зараз проходить активне тестування

У застосунку «Резерв+» наступного місяця з'являться електронні відстрочки від мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

За словами заступниці міністра, сервіс електронних відстрочок уже створений і зараз проходить активне тестування. Він стане доступним у листопаді з черговим оновленням «Резерв+». Спочатку електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти, а згодом – і багатодітні батьки.

«В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн», – зауважила Черногоренко.

Як зазначила заступниця міністра, ця функція полегшить життя громадянам. Вона дозволить українцям обійтися без відвідувань ТЦК офлайн.

«Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

Також Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність. 

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації застосунок Україна українці Міноборони

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