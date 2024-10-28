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Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині
Солдатів режиму Кім Чен Ина навчають на низці полігонів, підвезення особового складу відбувається переважно вночі
фото: Центр національного спротиву

Наразі невідомо, коли військових КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій  

Понад 3 тисячі військових КНДР почали злагодження на території Курської області РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву. 

«За інформацією небайдужого населення Курщини понад 3 тис. найманців з КНДР почали злагодження на місцевості. Солдатів режиму Кім Чен Ина навчають на низці полігонів, підвезення особового складу відбувається переважно вночі. Разом з ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, наразі невідомо, коли військових КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки триватиме злагодження. Проте місця їхнього розташування відомі.  

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: населення Північна Корея Україна війна росія Курщина Кім Чен Ин

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