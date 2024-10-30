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Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський
Зеленський подякував всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки було реалізовано повністю й наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими»

Засідання Контактної групи з оборони України на базі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями. Про це повідомив у відеозверненні в середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

«Також уже бачимо і контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки було реалізовано повністю й наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими», – сказав він.

Президент також поінформував про підсумки свого візиту до Ісландії на саміт «Україна – Північна Європа».

«Завершив візит до наших друзів із Північної Європи – був уже четвертий саміт «Україна – держави-нордики. Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція».  Дуже продуктивно. Домовилися про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили й про інвестиції в наше виробництво зброї, саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів», – зазначив президент.

За словами президента, буде більше результатів: снаряди, техніка, дрони – усе необхідне.

«Я вдячний усім, хто нам допомагає. Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші партнери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами. Домовленості повинні виконуватись. І тим більше в умовах такої війни», – сказав президент.

Зеленський подякував всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі.

«Ми готові чути пропозиції інших держав, інші погляди, будь ласка. Але наразі чітке, прораховане бачення подальших дій разом із партнерами є в нашому Плані перемоги. Головне – знайти рішучість виконати пункти, і це точно наблизить мир. Вдячний також і за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення в НАТО для України. Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим», – сказав президент.

Згадав президент і про візит до Закарпаття. «Багато є регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни. Робота з місцевими громадами, робота з місцевими підприємцями. За кілька років вдалося зробити Закарпаття однією з опор нашої стійкості – всієї України. Говорив сьогодні тут із керівниками громад області, із представниками бізнесу. Була зустріч разом із першою віцепремʼєркою Свириденко з бізнесом регіону. А це бізнес зокрема релокований з інших наших областей. Ми бачимо, як зростає тут виробництво, які є перспективи й водночас є питання, є проблеми», – зазначив Зеленський.

Також глава держави анонсував візит до українських військових, які проходять реабілітацію після поранень. «Бойові наші хлопці – з наших бригад, що воюють на Донеччині, у Вовчанську, на Курщині. Хочу подякувати їм від усіх наших людей – від усієї України – та відзначити їх державними нагородами. За таку потрібну роботу, таку службу, за їх таку потрібну хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення – і на полі бою, і в політичних рішеннях. Дуже сподіваємося на хоробрість партнерів. Слава Україні!», – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Ужгорода, де зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».  Президент зауважив, що місцевий бізнес співпрацює з центральною та регіональною владою, а релоковані підприємства створюють робочі місця у регіоні.

Теги: Володимир Зеленський Україна

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