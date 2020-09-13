13 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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13 вересня церква згадує святого Кипріяна

Цього дня вшановується святий, на честь якого названа пандемія

Сьогодні відзначають День пам’яті жертв фашизму, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України і День танкіста.

13 вересня церква згадує святого Кипріяна. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.

Положення пояса Пречистої Діви Марії

13 вересня — Покладення пояса Пресвятої Богородиці. Пояс Пресвятої Богородиці — дорогоцінна християнська реліквія. Історія присілка Заглини і святого джерела пов’язана з історією села Монастирок. На монастирській горі, за свідченням архівних документів, у XV–XVI ст. був монастир. Люди, переховуючись від навал татар, тікали до лісу, до ченця. Серед таких була й дівчина Маруся, якій під час молитви з’явилася Матір Божа. Маруся розповіла односельчанам і священику про те, що їй з’явилася Пречиста Діва і повела їх на місце появи. Але не всі повірили. Дитина плакала. Але раптом підвела очі вгору і побачила свою небесну гостю. Маруся сказали: «Вона тут, я її бачу». За проханням Богоматері дівчинка підійшла до гори і рукою розгорнула землю. Сталося чудо: з-під землі почало бити джерело. З того часу і донині місцеві жителі джерело називають «Марусею».

Перше зцілення завдяки цілющій воді відбулося у 1781 р. – до дівчинки повернувся зір.

Біля джерела парафіяни будували каплиці.У 1871 р. селяни власними пожертвами збудували св. каплицю Положення Пояса Пресвятої Богородиці. Але в другій половині двадцятого століття її неодноразово руйнували, але за одну ніч каплицю відновлювали вірні.У 1989 р. на тому ж місці збудована сучасна каплиця. Тут регулярно відбуваються Богослужіння і прощі (у травні), створено Марійський духовний центр який тепер розвивається під опікою греко-католицьких монахів . У 1872 році єпископ Перемиський Іван Ступницький надав джерелу у Заглиній статус відпустового місця і 13 вересня тут щорічно святкують празник Положення пояса Пречистої Діви Марії.

Купріянів день

У церкві1 3 вересня вшановується пам’ять святого Купріяна Карфагенського, який жив в III столітті і був відомий як єпископ Карфагена. Був вправним богословом, і більшу частину своїх творів присвятив питанням відступництва, причин, які його викликають. Крім того, саме Купріяна вважають творцем канонічного вчення про єдність церкви.

Він є автором трактату «Про смертність», де була описана страшна пандемія, що почалася 249 року і яку пізніше назвали на його честь чумою Кипріяна.

У народі 13 вересня називали Журавлиним віче, оскільки вважали, що саме зараз журавлі збираються біля боліт, на луках і вирішують, як і куди їм відправитися на зимівлю.

13 вересня збирали урожай буряків, картоплі, моркви, журавлини.

До речі, цікаво, що журавлину не можна було збирати раніше 13 вересня – це, за прикметами, могло накликати біду на людину.

Так, вважалося, що жінка стане безплідною, а у хлопця нечиста сила розум вкраде.

Цікаво, що першою за ягодами в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня – вважали, що вона знає дорогу, де росте багато журавлини.

Традиції та обряди

За повір’ям, на Купріянів день журавлі злітаються на болота і вирішують, коли і як здійснювати переліт на південь. За цю подію свято прозвали «Журавлине віче».

В цей день ходять на болота за журавлиною. Поводирем вибирають людину, яка народилася 13 вересня. Вважається, що її на підсвідомому рівні відомо, де знаходяться кущі з найбільшою і смачною ягодою. До вечора господині намагаються приготувати пироги з журавлиною і журавлинний кисіль.

До цього дня походи на болота в багатьох місцях заборонені. Той, хто знехтував правилом, накликає на себе і сім’ю біди.

З цього числа збирають урожай коренеплодів: моркви, буряка, ріпи, картоплі і т. д.

Народні прикмети на 13 вересня

Якщо журавлі летять не поспішаючи, між собою «розмовляють», осінь буде теплою.

Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.

Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.

Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.

Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що не варто робити сьогодні?

Кажуть, що не можна ворожити та дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги

Не варто також сьогодні грати в азартні ігри.

Іменини

13 вересня День ангела імені відзначають: