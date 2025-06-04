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Україну обрано до Економічної і соціальної ради ООН на 2026-2028 роки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україну обрано до Економічної і соціальної ради ООН на 2026-2028 роки
ЕКОСОР – один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності організації та її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах
фото: UN Photo/Manuel Elias

Україна не є постійним членом Економічної і соціальної ради ООН, оскільки цей орган не передбачає постійного членства для жодної країни

Україна стала членом Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на період 2026–2028 років. Як передає «Главком», про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Україна щойно була обрана в першому турі членом ЕКОСОР на 2026–2028 роки. Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу», – заявив дипломат. Сибіга подякував державам-членам за підтримку та зазначив, що для України велика честь долучитися до одного з головних органів ООН, який займається питаннями розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

«Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення Цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх», – наголосив глава МЗС. Міністр також привітав усі обрані держави-члени й висловив сподівання на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і міжнародного права.

ЕКОСОР – один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності організації та її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах. Він уповноважений, у тому числі, скликати спеціальні засідання з питань надзвичайних ситуацій гуманітарного характеру. 

Україна не є постійним членом Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), оскільки цей орган не передбачає постійного членства для жодної країни. ЕКОСОР складається з 54 держав-членів, які обираються Генасамблеєю ООН на трирічні терміни. Щороку переобирається третина складу, і місця розподіляються за принципом географічного представництва: 14 місць для Африки, 11 для Азії, шість для Східної Європи, 10 для Латинської Америки та Карибського басейну, і 13 для Західної Європи та інших держав.

Членство в ЕКОСОР є ротаційним, і хоча деякі країни, як-от США, Велика Британія, Франція, Китай часто переобираються завдяки своїй економічній і політичній вазі, формально постійного членства не існує.

До слова, у 2024 році Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), що є одним із шести головних органів організації. Про це повідомив тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, відбувся 26-й тур голосування, в якому Росію і не було обрано до ЕКОСОР.

Як відомо, Генеральна Асамблея ООН під час голосування обрала Україну до складу Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 рр. Також постійний представник України при ООН Сергій Кислиця був обраний Віце-головою Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на період 2020-2021 років.

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Теги: ООН Україна

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