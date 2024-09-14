14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
Сьогодні – одне з найбільших церковних свят в осінньому календарі
Цієї суботи, 14 вересня, віряни східного обряду відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. У народі це свято також відоме як Здвиження. У давнину наші предки вважали, що від цього дня земля рухається до зимового періоду, птахи відлітають в теплі краї, звірі готуються до сплячки, листя жовтіє і відмирає до наступного весняного сезону.
Історія свята Воздвиження Хреста Господнього
Історія свята Воздвиження Хреста Господнього бере початок у IV столітті, під час правління імператора Костянтина Великого та його матері, рівноапостольної Єлени. У той період християнство було оголошене імператором як державна релігія. А його мати, цариця Єлена, вирушила на пошуки Хреста, на якому був розп'ятий Ісус. У 326 році вона виявила його в печері поблизу Єрусалима. При розкопках знайшли печеру Гробу Господнього, а біля неї – три хрести. Коло одного з них, згідно з легендами, зцілилася від хвороб одна жінка, а померлий чоловік воскрес після дотику до хреста. Після цього і був визначений той самий Хрест, на якому розіп'яли Спасителя.
У відповідь на це відкриття християни відправилися на це місце, а єрусалимський патріарх Макарій разом із іншими високопоставленими особами побудували святиню, щоб усі віряни могли прийти й подивитися на цей святий об'єкт. Звідти й пішло ім'я свята – Воздвиження Хреста.
Після цього цариця Єлена поділила Хрест на дві частини: одну залишила у Єрусалимі, а іншу, з двома цвяхами, відправила своєму синові – імператорові. Під час своєї подорожі назад цариця зупинялася в кожному місці, де перебував Христос, і таким чином засновувала понад 80 церков.
Хрест Господній продовжували ділити, проте в 1187 році частина, що зберігалася в Єрусалимі, була втрачена після поразки хрестоносців від мусульман. За легендою, Хрест був закопаний, щоб його врятувати, але досі не був знайдений. Щодо частини Хреста, що залишилася в Константинополі, її викрали хрестоносці у 1204 році. У наш час фрагменти цієї частини зберігаються в різних храмах по всій Європі.
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього
- Прийшло різке похолодання – чекайте на ранню весну;
- Уранці заморозки – зима прийде рано, погода тепла і ясна – не варто ще чекати на холоди;
- Дме північний вітер – наступне літо буде спекотним, а ось західний – до поганої погоди;
- Уже не видно перелітних птахів – узимку будуть тріскучі морози;
- Журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать – осінь буде теплою.
Заборони на Воздвиження
- У цей день прийнято дотримуватися суворого посту, оскільки він нагадує про страждання і смерть Христа: не можна їсти м’ясо, яйця і молочні продукти.
- На свято Воздвиження Хреста Господнього намагалися не розпочинати жодних важливих справ: за повір'ям, все розпочате буде марним і безуспішним.
- Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував.
- На Воздвиження заборонялося гуляти на природі, йти до лісу або до водойм. Казали, що змії в цей час особливо активні, оскільки готуються до зими і збираються великими групами.
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