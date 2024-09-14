Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
Свято Возвиження Хреста Господнього вшановує подію віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос
зображення з відкритих джерел

Сьогодні – одне з найбільших церковних свят в осінньому календарі

Цієї суботи, 14 вересня, віряни східного обряду відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. У народі це свято також відоме як Здвиження. У давнину наші предки вважали, що від цього дня земля рухається до зимового періоду, птахи відлітають в теплі краї, звірі готуються до сплячки, листя жовтіє і відмирає до наступного весняного сезону.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони фото 1

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього бере початок у IV столітті, під час правління імператора Костянтина Великого та його матері, рівноапостольної Єлени. У той період християнство було оголошене імператором як державна релігія. А його мати, цариця Єлена, вирушила на пошуки Хреста, на якому був розп'ятий Ісус. У 326 році вона виявила його в печері поблизу Єрусалима. При розкопках знайшли печеру Гробу Господнього, а біля неї – три хрести. Коло одного з них, згідно з легендами, зцілилася від хвороб одна жінка, а померлий чоловік воскрес після дотику до хреста. Після цього і був визначений той самий Хрест, на якому розіп'яли Спасителя.

У відповідь на це відкриття християни відправилися на це місце, а єрусалимський патріарх Макарій разом із іншими високопоставленими особами побудували святиню, щоб усі віряни могли прийти й подивитися на цей святий об'єкт. Звідти й пішло ім'я свята – Воздвиження Хреста.

Після цього цариця Єлена поділила Хрест на дві частини: одну залишила у Єрусалимі, а іншу, з двома цвяхами, відправила своєму синові – імператорові. Під час своєї подорожі назад цариця зупинялася в кожному місці, де перебував Христос, і таким чином засновувала понад 80 церков.

Хрест Господній продовжували ділити, проте в 1187 році частина, що зберігалася в Єрусалимі, була втрачена після поразки хрестоносців від мусульман. За легендою, Хрест був закопаний, щоб його врятувати, але досі не був знайдений. Щодо частини Хреста, що залишилася в Константинополі, її викрали хрестоносці у 1204 році. У наш час фрагменти цієї частини зберігаються в різних храмах по всій Європі.

Читайте також: Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

  • Прийшло різке похолодання – чекайте на ранню весну;
  • Уранці заморозки – зима прийде рано, погода тепла і ясна – не варто ще чекати на холоди;
  • Дме північний вітер – наступне літо буде спекотним, а ось західний – до поганої погоди;
  • Уже не видно перелітних птахів – узимку будуть тріскучі морози;
  • Журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать – осінь буде теплою.

Заборони на Воздвиження

  • У цей день прийнято дотримуватися суворого посту, оскільки він нагадує про страждання і смерть Христа: не можна їсти м’ясо, яйця і молочні продукти. 
  • На свято Воздвиження Хреста Господнього намагалися не розпочинати жодних важливих справ: за повір'ям, все розпочате буде марним і безуспішним.
  • Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував.
  • На Воздвиження заборонялося гуляти на природі, йти до лісу або до водойм. Казали, що змії в цей час особливо активні, оскільки готуються до зими і збираються великими групами.

Читайте також:

Теги: церква релігія православна церква традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка повільно йде на дно
Чи визнає Кремль, що санкції проти РФ працюють?
25 серпня, 19:02
17 серпня – День безпритульних тварин
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня, 00:10
19 липня – День пасічника
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:15
Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
20 серпня, 12:16
У сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня, 00:05
У вересні православні та греко-католики святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці
Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці
26 серпня, 22:00
31 серпня – День авіації
31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 серпня, 00:10
Назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі
Замість копійки – шаг. Як суспільство відрегувало на дерусифікацію монет?
2 вересня, 22:00
У місті Кампо живуть трохи менше трьох тисяч людей
Понад 20 будинків і церква: у США можна придбати центр невеликого містечка
5 вересня, 02:00

Суспільство

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
День міста святкують Житомир, Вінниця, Луганськ, Дніпро, Луцьк та Миколаїв
День міста святкують Житомир, Вінниця, Луганськ, Дніпро, Луцьк та Миколаїв
Місцями сильні дощі та грози: прогноз погоди на 14 вересня
Місцями сильні дощі та грози: прогноз погоди на 14 вересня
День українського борщу 2024: дата, історія та цікаві факти про свято
День українського борщу 2024: дата, історія та цікаві факти про свято
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
15K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8912
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
7503
Масштабна корупція на Чернівецькій митниці: НАБУ повідомило про завершення слідства

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Вчора, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua