22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна приймати та дарувати подарунки

22 серпня відзначається Міжнародний день фольклору, День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань та Всесвітній день рослинного молока. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна.

Міжнародний день фольклору

Сьогодні Україна та весь світ відзначатимуть Міжнародний день фольклору. Це свято є чудовою нагодою згадати про багатство та різноманіття культурної спадщини людства, що передається з покоління у покоління через традиції, історії, танці, музику та інші форми мистецтва.

Фольклор є невід'ємною частиною ідентичності кожної нації, він об'єднує людей, зберігає пам'ять про минуле та надихає на майбутнє. Саме тому збереження та популяризація фольклору є надзвичайно важливими завданнями для кожної громади.

Цікаво, що термін «фольклор» вперше був використаний британським археологом Вільямом Джоном Томсом саме 22 серпня 1846 року у статті, опублікованій у лондонському журналі «Atheneum».

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись зі злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. Від моменту здобуття незалежності України, під час виконання службових обов’язків загинуло 1671 правоохоронців.

Також це день глибокої шани та вдячності тим, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись зі злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України, де правоохоронці стали пліч-о-пліч з військовими, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань

Цей день був заснований 2019 року Резолюцією Генеральної асамблеї ООН A/73/L.85. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв насильства, яке здійснюється через релігійні або інші переконання, а також підвищення обізнаності про важливість захисту прав людини.

Всесвітній день рослинного молока

Це свято було започатковане 2017 року з метою привернення уваги до переваг рослинного молока та його впливу на здоров’я людей і довкілля. Рослинне молоко виготовляється з різних культур, таких як соя, мигдаль, овес, рис та інші.

Воно не містить лактози, що робить його ідеальним для людей із непереносимістю лактози. Крім того, рослинне молоко часто збагачене вітамінами та мінералами, що робить його корисним для здоров’я.

Яке сьогодні релігійне свято

22 серпня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна. Вони були ранньо-християнськими святими, які загинули за свою віру під час правління імператора Максиміана (284-305 рр.). Агатонік походив зі знатного роду і жив у Нікомідії. Він був обізнаний у Святому Письмі та навернув до християнства багатьох язичників. Разом з ним мученицьку смерть прийняли також Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Їх катували і розіп’яли на хресті за відмову принести жертву ідолам.

Читайте також: Церковний календар на серпень 2024

Що не можна робити цього дня

Не можна приймати та дарувати подарунки.

Не слід лаятися і лихословити.

Забороняється пліткувати та лінуватися.

Народні прикмети

Низько літає павутина – зима буде теплою, а якщо високо – холодною;

тепла погода – такою ж буде осінь;

у лісі багато грибів – чекайте на невдалу рибалку;

у сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода.

Пам’ятні події 22 серпня

1485 – відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;

1531 – молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;

1770 рік – капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;

1795 – у Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;

1864 – підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;

1868 – Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 – підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 – відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 – Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями

1992 – президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.