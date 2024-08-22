Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна приймати та дарувати подарунки

22 серпня відзначається Міжнародний день фольклору, День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань та Всесвітній день рослинного молока. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна.

Міжнародний день фольклору

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні Україна та весь світ відзначатимуть Міжнародний день фольклору. Це свято є чудовою нагодою згадати про багатство та різноманіття культурної спадщини людства, що передається з покоління у покоління через традиції, історії, танці, музику та інші форми мистецтва.

Фольклор є невід'ємною частиною ідентичності кожної нації, він об'єднує людей, зберігає пам'ять про минуле та надихає на майбутнє. Саме тому збереження та популяризація фольклору є надзвичайно важливими завданнями для кожної громади.

Цікаво, що термін «фольклор» вперше був використаний британським археологом Вільямом Джоном Томсом саме 22 серпня 1846 року у статті, опублікованій у лондонському журналі «Atheneum».

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись зі злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. Від моменту здобуття незалежності України, під час виконання службових обов’язків загинуло 1671 правоохоронців.

Також це день глибокої шани та вдячності тим, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись зі злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України, де правоохоронці стали пліч-о-пліч з військовими, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день був заснований 2019 року Резолюцією Генеральної асамблеї ООН A/73/L.85. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв насильства, яке здійснюється через релігійні або інші переконання, а також підвищення обізнаності про важливість захисту прав людини.

Всесвітній день рослинного молока

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято було започатковане 2017 року з метою привернення уваги до переваг рослинного молока та його впливу на здоров’я людей і довкілля. Рослинне молоко виготовляється з різних культур, таких як соя, мигдаль, овес, рис та інші.

Воно не містить лактози, що робить його ідеальним для людей із непереносимістю лактози. Крім того, рослинне молоко часто збагачене вітамінами та мінералами, що робить його корисним для здоров’я.

Яке сьогодні релігійне свято

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

22 серпня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна. Вони були ранньо-християнськими святими, які загинули за свою віру під час правління імператора Максиміана (284-305 рр.). Агатонік походив зі знатного роду і жив у Нікомідії. Він був обізнаний у Святому Письмі та навернув до християнства багатьох язичників. Разом з ним мученицьку смерть прийняли також Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Їх катували і розіп’яли на хресті за відмову принести жертву ідолам.

Читайте також: Церковний календар на серпень 2024

Що не можна робити цього дня

  • Не можна приймати та дарувати подарунки.
  • Не слід лаятися і лихословити.
  • Забороняється пліткувати та лінуватися.

Народні прикмети

  • Низько літає павутина – зима буде теплою, а якщо високо – холодною;
  • тепла погода – такою ж буде осінь;
  • у лісі багато грибів – чекайте на невдалу рибалку;
  • у сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода.

Пам’ятні події 22 серпня

  • 1485 – відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;
  • 1531 – молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;
  • 1770 рік – капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;
  • 1795 – у Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;
  • 1864 – підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;
  • 1868 – Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;
  • 1910 – підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;
  • 1918 – відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;
  • 1919 – Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями
  • 1992 – президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

Читайте також:

Теги: церква свята православна церква Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ рухається в бік автоматизованих систем ведення бою
Який вигляд матимуть війни майбутнього та роль України в них
27 липня, 20:00
У Росії не вистачає людей, техніки і боєприпасів одночасно провадити кривавий наступ на Донбасі і прикривати власний кордон
Курськ: про що свідчить реакція ворога
14 серпня, 14:04
За даними NYT, віртуальне голосування за кандидата в президенти відбудеться за кілька тижнів до з'їзду делегатів у Чикаго 19 серпня
Демократична партія обере кандидата в президенти США до 7 серпня
23 липня, 05:01
30 липня – День дружби
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:05
У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишаться незмінними
Пенсії, тарифи на комуналку та виплати ВПО: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 06:00
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
7 серпня, 18:58
Обсяг внутрішніх перевезень «Укрзалізниці» зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн тонн
«Укрзалізниця» продовжує рекордно нарощувати обсяги перевезень
12 серпня, 15:31
Уряд продовжує працювати над децентралізацією енергосистеми
Ввозити енергетичне обладнання в Україну буде простіше: деталі від Шмигаля
9 серпня, 17:32
Руйнування у Курській області
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
11 серпня, 10:17

Суспільство

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Уряд затвердив нові вимоги до телевізорів та електронних дисплеїв
Уряд затвердив нові вимоги до телевізорів та електронних дисплеїв
Президент клубу «Інгулець» Поворознюк потрапив у ДТП (фото)
Президент клубу «Інгулець» Поворознюк потрапив у ДТП (фото)
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
РФ готує пропагандистські операції проти українських біженців в ЄС – розвідка
РФ готує пропагандистські операції проти українських біженців в ЄС – розвідка
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
37K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
26K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
9367
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua