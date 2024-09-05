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Понад 20 будинків і церква: у США можна придбати центр невеликого містечка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Понад 20 будинків і церква: у США можна придбати центр невеликого містечка
У місті Кампо живуть трохи менше трьох тисяч людей
фото із відкритих джерел

У США продається центр міста Кампо в Каліфорнії за $6,6 мільйона

У США продається центр міста Кампо в Каліфорнії. Покупцеві пропонують відразу 28 різноманітних будівель: від житлових будинків до церкви. При цьому коштуватиме це покупцеві $6,6 млн, пише Business Insider.

Кампо розташований приблизно за годину їзди на схід від Сан-Дієго. У місті живуть трохи менше трьох тисяч людей, є один супермаркет. 2000 року всі будівлі в центральній частині міста придбав інвестор Джон Рей. Власник жив неподалік, проте зараз переїхав до Лас-Вегаса і вже більше не може відвідувати своє місто на регулярній основі. Він вирішив знайти йому нового господаря. 

Загалом на продаж виставлено 28 будівель, включаючи житлові будинки, поштове відділення, баптистську церкву. У ріелторському агентстві припускають, що пропозиція зацікавить людей чи компанії, які мають намір розвивати туристичний потенціал населеного пункту. Поруч із Кампо розташований Національний ліс Клівленд, а також саме тут закінчується пішохідний маршрут Пасіфік-Хрест, що простягся вздовж західного узбережжя США від Канади до Мексики.

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Місцеві мешканці сподіваються, що майбутній покупець зможе вдихнути у придбані будинки нове життя, проте зберегти при цьому дух міста. «Всі вони, схоже, дуже зацікавлені в тому, щоб знайти нового власника міста», – цитує Business Insider представника ріелторів.

При цьому місцеві не хочуть, щоб хтось прийшов і провів повну реконструкцію чи збудував 300 будинків на одну родину». Найкращим виходом стала б реконструкція існуючих будівель та залучення підприємців та нових мешканців до порожніх будинків.

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Теги: церква США реконструкція будинок місто супермаркет

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