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Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
фото: з відкритих джерел

За підтримку законопроєкту проголосувало 265 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8173 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

За підтримку законопроєкту проголосувало 265 народних депутатів.

Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви фото 1

В першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» був підтриманий ще у жовтні минулого року. Перед другим читанням в законопроєкт було внесено низку правок.

Зокрема, в останній момент було змінено назву – тепер він називається «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але при цьому релігійним організаціям, щодо яких буде встановлений зв'язок з Російською православною церквою, надається дев’ять місяців, аби цей зв’язок розірвати. В першому варіанті законопроєкту цей термін складав шість місяців. Подовження строків для визначення було подано як компроміс задля проходження законопроєкту в залі.

Після цього Державна служби з етнополітики та свободи совісті може звертатися до суду задля припинення діяльності релігійної організації. Згідно з законопроєктом, саме ДЕСС має проводити релігієзнавчі експертизи щодо виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях із центрами впливу релігійної організації, що знаходить на території держави-агресора.

До другого читання також була в інший спосіб виписана норма, що стосується прав релігійних організацій, які, не мають зв'язків із РПЦ, безоплатно користуватися державним і комунальним майном для проведення служб, обрядів та інших заходів. Цей порядок має встановити Кабінет Міністрів. При цьому пов’язані з Москвою релігійні організації права користуватися державним і комунальним майном будуть позбавлені.

В законопроєкт між читаннями внесена правка, на якій наполягав голова СБУ Василь Малюк. Згідно з нею, припинення діяльності релігійної організації у судовому порядку здійснюється у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 Кримінального кодексу України. Це статті – «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», «терористичний акт», «пропаганда війни», «планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», «порушення законів та звичаїв війни», «геноцид» та «найманство».

Нагадаємо, 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що  фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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