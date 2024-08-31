31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не слід починати подорожі, краще відкладіть далеку дорогу

31 серпня відзначається День авіації, День далекобійника, Всесвітній день блогу, Міжнародний день поінформованості про передозування. У церковному календарі – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

День авіації

День авіації – професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту України. Відзначають щорічно в останню суботу серпня.

Це свято було запроваджено у 1993 році за указом Президента України «Про День авіації». Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею. Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича стали всесвітньо відомими завдяки збудованим літальними апаратами. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський зуміли «приборкати» пострах перших авіаторів – штопор.

День далекобійника

Далекобійники – дуже важлива професія, адже вони забезпечують безперебійне постачання продуктів, матеріалів та інших необхідних ресурсів по всьому світу. В усьому світі та Україні День далекобійника святкують останньої суботи серпня і в 2024 році цей день припадає на 31 серпня.

Це скоріш неофіційне професійне свято, тому важко сказати, як саме воно з’явилося. Відомо лише, що традиція вітати далекобійників пішла з США, Канади та Австралії. Як правило відзначали цей день в колі рідних та близьких або колег. Згодом ця традиція поширилася всім світом.

Всесвітній день блогу

Явище блогінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що існує навіть спеціальне свято – Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували у 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня.

Першими в історії блогерами стали люди, які познайомилися з Інтернетом та усвідомили його цінність ще у кінці 1980-х. Одним з них був журналіст-фрілансер Джастін Холл – у ті часи студент коледжу у місті Свортмор, що в Пенсильванії. У січні 1994 року він відкрив особисту сторінку на Links.net, яка містила короткі пости з посиланнями на улюблені сайти автора.

Міжнародний день поінформованості про передозування

Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається День поінформованості про передозування. Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами. Символом кампанії виступає срібна стрічка.

У цей день проводяться акції, на яких лікарі розповідають про клінічні симптоми та способи надання першої допомоги постраждалим від передозування. Дуже важливим питанням постає можливість придбання препарату Налоксон в аптеках. Ці ліки здатні врятувати життя, але у вільному продажу вони майже не доступні. Активісти закликають представників влади, фармакологічних компаній та міністерств охорони здоров’я вирішити це питання, щоб мати можливість рятувати життя людей.

Яке сьогодні релігійне свято

31 серпня у церковному календарі – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято пов’язане з дорогоцінною християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч виплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастиря Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – у монастирі у Трірі (Німеччина), а третя – у Грузії.

Це свято нагадує про дива і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не слід запрягати коней і працювати з ними.

Забороняється вживати алкогольні напої.

Не слід починати подорожі, краще відкладіть далеку дорогу.

Народні прикмети

Якщо зоря червоно-багряна, то дощитиме й буде сильний вітер.

Лебеді зібралися в зграю і відлітають – чекайте на швидкі снігопади;

Журавлі низько летять – до м'якої зими, а високо – до тяжкої.

Пам’ятні події 31 серпня

1422 – Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців

1733 – своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.

1898 – офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1907 – створено Антанту.

1919 – у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР

1939 – Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад

1986 – радянський пасажирський лайнер «Адмірал Нахимов» затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером «Петро Васев»; загинули 423 людини.

1993 – завершено виведення російських військ із Литви.

1994 – у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 – на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.

2002 – відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

2015 – Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, Невдовзі було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.