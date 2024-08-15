15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна працювати та прибирати, прати тощо

15 серпня відзначається День археолога та Всесвітній день величі. У церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці.

День археолога

Археологія – широка дисципліна, яка присвячена вивченню старовинної культури та історії через знаходження й дослідження матеріальних предметів – наприклад, будівель, знарядь праці чи кераміки. Оскільки більша частина існування людства пройшла ще до появи писемності, саме археологічні знахідки відіграють важливу роль у розумінні нашого далекого минулого. Хоча археологію прийнято вважати дуже романтичною професією, та самі археологи знають, що передусім їхня робота потребує справжнього професіоналізму та відданості справі. Саме тому працю археологів в Україні вшановують на офіційному рівні, щороку 15 серпня відзначаючи професійне свято – День археолога.

День археолога як неофіційне свято існував ще за часів СРСР, а одна з версій його походження пов’язана з Україною. З 1934 по 1947 роки відому Трипільську експедицію на українських землях очолювала Тетяна Пассек, яка святкувала свій день народження 15 серпня. Щороку працівники експедиції відзначали день народження своєї очільниці, доки дата не стала сприйматися як професійне свято всіх археологів.

У 2008 році українська влада, підтримавши громадську ініціативу та вшановуючи працю українських археологів, встановила на офіційному рівні професійне свято – День археолога.

Всесвітній день величі

Всесвітній день величі (World Greatness Day) відзначається щороку 15 серпня. Це день визнання та вшанування величі в кожній людині, чи то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проєктів, місць і всього, що є прекрасного у житті. Це день для того, щоб плекати і відкривати велич у собі та інших.

Всесвітній день величі – це нагода вшанувати людей, які допомогли нам позитивно змінити наше життя. Його відзначають у всіх країнах світу за допомогою фестивалів, зборів, вечірок, церемоній нагородження, бесід, лекцій, візитів та багатьох інших способів висловити вдячність великим людям у нашому житті.

Яке сьогодні релігійне свято

15 серпня, після двотижневого Успенського посту, православні християни та греко-католики святкують одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято має подвійний зміст: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

У день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла. Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа. Іконографічна традиція свята розповідає, що Богородиця віддала свою чисту душу в руки свого Сина і Господа Ісуса Христа, а в цей час з небес лунали звуки ангельських хорів.

Успіння належить до найдавніших Богородичних свят, яке з’явилось в Єрусалимі одразу після Вселенського Собору в Ефесі (431 рік). У VI сторіччі це свято отримує свою теперішню назву – Успіння Пресвятої Богородиці.

У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою Пречистою. Протягом осіннього періоду є три Пречистi: 15 серпня, 8 вересня і 1 жовтня.

Що не можна робити цього дня

Не можна вдягати старе чи незручне взуття.

Не можна в цей день стригтися, особливо, дівчатам.

Не можна сваритися, особливо, з родиною.

Не можна шити, різати, взагалі користуватися голками, ножами чи ножицями.

Не можна працювати та прибирати, прати тощо.

Народні прикмети

Якщо на першу Пречисту гарна погода – вся осінь буде гарна.

Хороша погода – бабине літо буде прохолодним і дощовим.

Веселка на небі – до теплої осені.

Вранці туман – до багатого врожаю грибів.

Пам’ятні події 15 серпня

1385 – Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.

1498 – в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

1534 – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).

1556 – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.

1649 – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва)

1810 – у Парижі побудована Вандомська колона на честь перемог Наполеона.

1832 – Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.

1873 – відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км.

1914 – офіційно відкритий Панамський канал.

1919 – Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

1920 – польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1947 – відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділялася на дві держави: мусульманську – Пакистан і індуїстську – Індійський Союз.

1960 – Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.

1997 – в Україні засновано орден княгині Ольги.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.