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Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
Путін утримався від офіційного оголошення стану війни
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Росії порадила депутатам і сенаторам не коментувати ситуацію в Курській області або обмежити обговорення лише офіційними заявами

Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію. Аналізуючи ситуацію, експерти зазначають, що вибір КТО замість оголошення війни або воєнного стану дозволяє уникнути більш серйозних обмежень, таких як заборона мітингів, введення комендантської години та організація виробництва оборонних матеріалів.

Відзначено також, що адміністрація президента Росії порадила депутатам і сенаторам не коментувати ситуацію в Курській області або обмежити обговорення лише офіційними заявами.

Деякі російські воєнкори закликали Кремль оголосити війну Україні та критикували владу за відмову від військового стану. Вони вважають, що оголошення воєнного стану дозволило б вжити рішучіших заходів для забезпечення оборони. Російський диктатор Володимир Путін уникнув цих дій, щоб не викликати внутрішнього невдоволення, яке могло б загрожувати стабільності його режиму.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

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Теги: війна росія росіяни путін путінський режим Україна ЗСУ військові

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