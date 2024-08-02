В одного з очільників Московської церкви в Україні сталося горе в родині

1 серпня 2024 року в останню путь провели матір митрополита Антонія (Паканича)

30 липня 2024 року померла матір митрополита УПЦ МП Антонія Параскева Паканич. 1 серпня на Закарпатті у Свято-Вознесенському жіночому монастирі її провели в останню путь. Про це повідомляють ресурси Московської церкви в Україні.

фото: Центр інформації УПЦ

«Після літургії був звершений чин відспівування новопреставленої Параскеви Паканич, матері керуючого справами Української Православної Церкви митрополита Антонія. Богослужіння очолив митрополит Хустський і Виноградівський Марк у співслужінні архієреїв та духовенства Української Православної Церкви», – повідомили ресурси Московської церкви в Україні.

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фото: Центр інформації УПЦ

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

фото: Центр інформації УПЦ

Нагадаємо, що у березні 2023 року керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) заявляв, що українська влада нібито збиралася незаконно вигнати 600 осіб, які проживали на території Києво-Печерської лаври. Проте раніше митрополит Павло, колишній намісник Лаври, повідомляв, що на території монастиря проживало лише 220 осіб.