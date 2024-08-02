В одного з очільників Московської церкви в Україні сталося горе в родині
1 серпня 2024 року в останню путь провели матір митрополита Антонія (Паканича)
30 липня 2024 року померла матір митрополита УПЦ МП Антонія Параскева Паканич. 1 серпня на Закарпатті у Свято-Вознесенському жіночому монастирі її провели в останню путь. Про це повідомляють ресурси Московської церкви в Україні.
«Після літургії був звершений чин відспівування новопреставленої Параскеви Паканич, матері керуючого справами Української Православної Церкви митрополита Антонія. Богослужіння очолив митрополит Хустський і Виноградівський Марк у співслужінні архієреїв та духовенства Української Православної Церкви», – повідомили ресурси Московської церкви в Україні.
Нагадаємо, що у березні 2023 року керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) заявляв, що українська влада нібито збиралася незаконно вигнати 600 осіб, які проживали на території Києво-Печерської лаври. Проте раніше митрополит Павло, колишній намісник Лаври, повідомляв, що на території монастиря проживало лише 220 осіб.
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