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Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій. Сирський розповів про плани РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій. Сирський розповів про плани РФ
Сирський повідомив, що російське командування кидає в бій нові підрозділи
фото: РИА

Сирський наголосив, що ворог вперто намагається прорвати оборону українських військ

Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій, попри гучні заяви про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, «з цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги».

Сирський розповів, що у зв’язку з поточною ситуацією присвятив день роботі в підрозділах, які тримають оборону на цьому напрямку. За його словами, метою було вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій. Він також зазначив, що під час роботи детально заслухав командирів і ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, засобами радіоелектронної боротьби та резервами.

«Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи. Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам за ефективність і професіоналізм», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Новопавлівському напрямку ситуація загострилася, російські окупанти рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Воно нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

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Теги: війна фронт Олександр Сирський

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