Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу

Єрмак підписав малюнок так: «Гарно намалював»

Керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак розмістив у своєму Telegram-каналі малюнок українського художника з інтригуючим зображенням, передає «Главком».

Український художник Богдан Карпов, якого більшість знають за ніком «Вітер Степовий» працює в стилі піксель-арт. Він зобразив Кремль у вогні та президента України Володимира Зеленського.

Також є підпис: «Цей день ми наближали як могли».

фото: Вітер Степовий

Користувачі мережі підхопили малюнок та почали його репостити. Деякі пишуть, що це «анонс до 9 травня».

А Єрмак підписав малюнок так: «Гарно намалював».

Роботи Карпова часто репостять як військові, так і цивільні. Сам він родом з Харкова, малювати почав ще змалечку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою.

За словами гаранта, для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, Путін і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.

Варто зазначити, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.