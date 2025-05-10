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Марія Мельниченко показала приголомшливу сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Марія Мельниченко вже вирушила на конкурс «Міс Світу», який цього року відбудеться в Індії 31 травня
фото з відкритих джерел

Пшениця у костюмі є не просто елементом декору, а символом продовольчої місії України

Володарка титулу «Міс Україна 2024» киянка Марія Мельниченко показала національний костюм, у якому виступить на міжнародному конкурсі «Міс Світу 2025». Як інформує «Главком», фото та опис вбрання вона опублікувала у Instagram.

Презентація національних костюмів стане однією з головних частин конкурсу. Золотиста сукня Марії Мельниченко має назву «Душа землі. Хранителька життя». Через символи пшениці, сонця та вітру вона розповідає світу про Україну як джерело життя, відродження та надії.

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Пшениця у костюмі є не просто елементом декору, а символом продовольчої місії України. Вона нагадує про роль нашої країни як однієї з головних житниць планети навіть під час війни.

Сукня прикрашена об'ємною вишивкою у вигляді колосся та розсипом зерен, що блищать. Ці елементи є метафорою родючої української землі. Прозора накидка символізує степовий вітер та безмежність українських полів. А корона з колосків втілює сонце та жіночу силу, що оберігає, лікує та веде до відродження.

Марія Мельниченко показала приголомшливу сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу» фото 1

Марія Мельниченко вже вирушила на конкурс «Міс Світу», який цього року відбудеться в Індії 31 травня. За корону переможниці у ньому змагатимуться представниці 109 країн.

Нагадаємо, що студентка та модель із Києва Марія Мельниченко здобула титул Міс Україна-2024. Дівчина стала переможницею за підсумками голосування на офіційному сайті конкурсу та оцінок журі.

Як повідомлялося, Вікторія Ошур, яка представляла Україну на міжнародному конкурсі краси Міс планета-2024 у Камбоджі, здобула титул «Міс найгарніше волосся». Вона отримала стрічку з назвою номінації та грошовий сертифікат.

Раніше українка вразила образом для конкурсу краси. 

 

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Теги: конкурс Україна вітер Сонце

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Марія Мельниченко показала приголомшливу сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
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