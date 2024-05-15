15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено залишати брудний посуд

Сьогодні, 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Віряни вшановують пам'ять Пахомія Великого.

Що сьогодні за церковне свято

15 травня в церковному календарі – день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 травня в Україні і світі Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Цей день присвячений підвищенню обізнаності та розуміння громадськості про хворобу Гантінгтона, яка характеризується прогресувальним руйнуванням нервових клітин головного мозку.

Хвороба може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера фото з відкритих джерел

15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про переваги та важливість догляду за новонародженими та недоношеними дітьми за допомогою методу «кенгуру». Він полягає у контакті «шкіра до шкіри» між немовлям та його батьками або опікунами, що забезпечує численні переваги.

А ще 15 травня святкують Всесвітній день товару. Цей день створений для привернення уваги до продуктів та послуг, які ми щодня споживаємо та які покращують якість нашого життя. Товаром може бути не лише фізичний продукт, але й різноманітні послуги та інтелектуальні продукти.

Вважається, що товар задовольняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки фото з відкритих джерел

А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року з метою підкреслити важливість сім’ї як основного елемента суспільства та як берегині людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.

Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Він був заснований Організацією Об’єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату фото з відкритих джерел

Що не можна робити 15 травня

Не варто незаміжнім дівчатам розповідати про свої мрії;

Заборонено залишати брудний посуд;

Не можна брати решту, коли щось купуєте.

Народні прикмети і традиції на 15 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода – літо буде погожим;

дощить – чекайте на часті грози в червні;

на осиці багато сережок – буде великий урожай вівса;

багряний схід сонця – влітку чекайте на засуху;

на ялівці з'явилися квіти – пора сіяти ячмінь.

В давнину цей день селяни називали Пахомом Теплим, адже вже встановлювалася по-справжньому літня погода. В цей період висівали пізню пшеницю. А ще існувало повір'я, якщо цього дня почути спів сороки, то родина буде багатою.

Які сьогодні іменини: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.

Цього дня народилися:

1873 рік – український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави Павло Скоропадський;

1895 рік – український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка;

1972 рік – український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат Володимир Козюк.

Пам’ятні дати 15 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 травня:

1648 рік – відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;

1891 рік – Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії;

1905 рік – засновують Лас-Вегас;

1940 рік – в США в продажу з'являються нейлонові панчохи;

1948 рік – починається арабо-ізраїльська війна;

1957 рік – Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);

1957 рік – Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі); 1976 рік – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гине 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу;

2022 рік – український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів;

2023 рік – на хабарі у 2,7 млн доларів США викривають очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Погода на 15 травня

Сьогодні, 15 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +15 вдень та +8 вночі. У Харкові +17 вдень та +10 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.