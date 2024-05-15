Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня святкують Міжнародний день сім'ї
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено залишати брудний посуд

Сьогодні, 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Віряни вшановують пам'ять Пахомія Великого. 

Що сьогодні за церковне свято

15 травня в церковному календарі – день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

Який сьогодні день в Україні і світі 

15 травня в Україні і світі Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Цей день присвячений підвищенню обізнаності та розуміння громадськості про хворобу Гантінгтона, яка характеризується прогресувальним руйнуванням нервових клітин головного мозку.

Хвороба може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера
Хвороба може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера
фото з відкритих джерел

15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про переваги та важливість догляду за новонародженими та недоношеними дітьми за допомогою методу «кенгуру». Він полягає у контакті «шкіра до шкіри» між немовлям та його батьками або опікунами, що забезпечує численні переваги.

А ще 15 травня святкують Всесвітній день товару. Цей день створений для привернення уваги до продуктів та послуг, які ми щодня споживаємо та які покращують якість нашого життя. Товаром може бути не лише фізичний продукт, але й різноманітні послуги та інтелектуальні продукти.

Вважається, що товар задовольняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки
Вважається, що товар задовольняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки
фото з відкритих джерел

А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року з метою підкреслити важливість сім’ї як основного елемента суспільства та як берегині людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.

Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Він був заснований Організацією Об’єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату
Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату
фото з відкритих джерел

Що не можна робити 15 травня

  • Не варто незаміжнім дівчатам розповідати про свої мрії;
  • Заборонено залишати брудний посуд;
  • Не можна брати решту, коли щось купуєте.

Народні прикмети і традиції на 15 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: тепла погода – літо буде погожим;
  • дощить – чекайте на часті грози в червні;
  • на осиці багато сережок – буде великий урожай вівса;
  • багряний схід сонця – влітку чекайте на засуху;
  • на ялівці з'явилися квіти – пора сіяти ячмінь.

В давнину цей день селяни називали Пахомом Теплим, адже вже встановлювалася по-справжньому літня погода. В цей період висівали пізню пшеницю. А ще існувало повір'я, якщо цього дня почути спів сороки, то родина буде багатою.

Які сьогодні іменини: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.

Читайте також: Євробачення – 2024: тримаймося! Післямова до головного музичного конкурсу

Цього дня народилися:

  • 1873 рік – український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави Павло Скоропадський;
  • 1895 рік – український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка;
  • 1972 рік – український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат Володимир Козюк.

Пам’ятні дати 15 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 травня:

  • 1648 рік – відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;
  • 1891 рік – Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії;
  • 1905 рік – засновують Лас-Вегас;
  • 1940 рік – в США в продажу з'являються нейлонові панчохи;
  • 1948 рік – починається арабо-ізраїльська війна;
    1957 рік – Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);
  • 1976 рік – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гине 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу;
  • 2022 рік – український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів;
  • 2023 рік – на хабарі у 2,7 млн доларів США викривають очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Погода на 15 травня

Сьогодні, 15 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +15 вдень та +8 вночі. У Харкові +17 вдень та +10 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.

Читайте також: День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Теги: вибух письменник квіти повітря послуги традиції свято правила художник Сонце меценат урожай Євробачення історія фотограф клімат Папа Римський авіакатастрофа війна продукти Велика Британія погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У військових інші демотиваційні причини, але там плюс-мінус зрозуміло що робити»
Невизначеність, як головний демотиватор суспільства
20 квiтня, 18:51
8 травня Верховна Рада ухвалила нові законодавчі зміни, які дозволяють засудженим іти на фронт
Із в’язниці на фронт: Україна готова випустити 20 тис. засуджених. Розбір нового закону Війна і право
10 травня, 12:20
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
Ізраїль збирає військовий кабінет, аби відповісти Ірану на масований удар
16 квiтня, 18:18
Результати атаки по радіолокаційній станції «Контейнер» уточнюються
Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ
17 квiтня, 18:16
Розробка компанії Quantum-Systems БпЛА
Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє ще один завод в Україні
20 квiтня, 07:46
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
115 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
21 квiтня, 07:37
Журналіст перебував на найгарячішому напрямку під селом Очеретине Донецької області
Письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті
1 травня, 13:37
Постановку до пісні українкам готувала режисерка зі світовим ім'ям Таню Муіньо
Alyona Alyona і Jerry Heil прокоментували вихід у фінал Євробачення-2024
8 травня, 02:40
Найвищі 12 балів Україна отримала від Чехії та Молдови
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
12 травня, 09:02

Суспільство

15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прикордонники показали, як нищать окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку (відео)
Прикордонники показали, як нищать окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку (відео)
Погрози журналістам «Української правди»: правоохоронці розпочали розслідування
Погрози журналістам «Української правди»: правоохоронці розпочали розслідування
Захисниці, що загинули на війні. Відкрилася перша виставка робіт снайперки Білозерської (фото)
Захисниці, що загинули на війні. Відкрилася перша виставка робіт снайперки Білозерської (фото)
Скільки в Нацполіції електронних браслетів на всіх злочинців: неочікувана цифра
Скільки в Нацполіції електронних браслетів на всіх злочинців: неочікувана цифра
Становлять загрозу для людей: в Україні побільшало диких тварин 
Становлять загрозу для людей: в Україні побільшало диких тварин 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
7743
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
7497
У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць
6431
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
3524
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту
3344
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти

Новини

РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
13 травня, 11:08

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua