21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

На день Різдва Пресвятої Богородиці у вас повинні бути чисті помисли

Сьогодні, 21 вересня, відзначається свято для українських HR-менеджерів, День європейського співробітництва, Всесвітній день подяки. Окрім того, 21 вересня за рішенням ООН, відзначається Міжнародний день миру.

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту.

Всесвітній день подяки

Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня.

Вперше це свято відзначили в 1965 році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують в світі. Вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гавайях.

Відмітити Всесвітній день подяки можна позитивним мисленням та подякою за що завгодно, наприклад, за те, що наступив новий день.

День європейського співробітництва

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва, який ще називають Днем ЄС.

До святкування приєдналися вже близько 30 країн.

Свято проходить за підтримки Європарламенту та Єврокомісії, Європейського комітету регіонів.

День HR-менеджера

Третя середа вересня – свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом – День HR-менеджера. У 2022 році День HR-менеджера припадає на 21 вересня.

Префікс HR у назві професії – це скорочення від словосполучення human resources, людські ресурси.

Перші професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, з’явились ще в далекому 1835 році. Тоді вийшла постанова, яка регламентувала відносини між власниками заводів та найманих робітників. В цій постанові офіційно були визначені посади спеціалістів, які займались організацією праці робітників. В часи СРСР ця професія називалась «кадровик», яку замінила більш сучасна та прогресивна професія HR-менеджера.

Міжнародний день миру

День був заснований у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року ГА ООН запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний Всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня.

Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії, або ж відзначати цей День проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій з проблем миру.

Різдво Пресвятої Богородиці

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту. Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят і власне саме воно й відкриває їхній лік у церковному новому році, який розпочався 14 вересня. Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття.

Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними. Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитину Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху.

Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією. Смисл свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

Як відомо, перша Пречиста – це Успіння Богородиці й відзначається воно 28 серпня. Існує ще й третя Пречиста – так звана «зимова» – Введення в храм Пресвятої Діви (4 грудня).

На честь свята Різдва Пресвятої Богородиці в Україні зведено чимало храмів.

Що заборонено робити 21 вересня:

Працювати, зокрема і займатися справами по дому

Лихословити, пліткувати і лаятися – це гріх. Всі образи і негаразди радять пробачити

Під час застілля не можна змітати крихти на підлогу, а залишки їжі слід віддати тваринам

В день народження Богородиці не можна вживати м’ясо та алкоголь

Народні прикмети:

Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.

Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

Зайці риють нори – до суворої зими.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

21 вересня вся вода в криниці – свята.

Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.

Іменини

У цей день іменини святкують Яна, Георгій, Марія, Іван і Єгор.