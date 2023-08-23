День Державного прапора України: історія та значення кольорів

Сьогодні вшановується один із атрибутів державної символіки незалежної України

Щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Український стяг також має унікальну історію.

Історія українського прапора

фото з відкритих джерел

Відомо, що такими, як нині, кольори українського прапора були не завжди. Так, серед прапорів Київської Русі переважним був червоний колір – найбільш зручний для сигналізації під час бою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А перші згадки про комбінацію синього і жовтого кольорів в офіційній символіці датовані 1256 роком. У них був виконаний герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі, яке місту подарував князь Данило Галицький. Також золотий та синій кольори використовували на гербі Галицько-Волинського князівства.

фото з відкритих джерел

Але національний (державний) прапор у його сучасному розумінні, можна вважати, з’явився на етапі існування козацької держави. Часто запорожці мали сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих чи козаків.

Стійке поєднання синього і жовтого кольорів на національному прапорі фіксується з середини ХІХ століття. У час «весни народів» 1848 року Головна руська рада проголосила загальноукраїнським гербом старовинний герб князів Романовичів, Львівські землі та Руське воєводство - зображали золотого лева, що спирається на скелю, на блакитному тлі. Саме такі зображення мали на своїх прапорах загони Національної гвардії в Яворові та інших містах Галичини.

У цей же час, згідно з геральдичними звичаями, усталилися поєднання жовтої та синьої смуг на прямокутному полотнищі. Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного «серпасто-молоткастого», а за синьо-жовтий саджали до в’язниць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року групою народних депутатів синьо-жовтий український прапор внесено у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. 18 вересня 1991 року була підписана постанова про дозвіл «у протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор», а постанова ВР України від 28 січня 1992 року надала йому статусу Державного. Остаточно Прапор держави Україна затверджено статтею 20 Конституції України 1996 року.

Що символізують кольори українського прапора

фото з відкритих джерел

Державний прапор України складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Чому прапор України синьо-жовтий – офіційно невідомо. Однак за найпопулярнішим народним тлумаченням, синя смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті поля пшениці.

Ще одна версія стверджує, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи – вогонь і воду. А за релігійномим трактуванням, жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій – усе земне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маловідомі факти про наш стяг