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Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС
Російська режисерка Анастасія Трофімова
кадр із фільму «Росіяни на війні»

«Російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце червоних доріжках»

Міністерство закордонних справ України висловило обурення через плани швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм «Росіяни на війні». Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців», – йдеться в повідомленні.

Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС фото 1
ілюстрація: МЗС

У відомстві наголосили, що російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках.

МЗС підкреслило, що й надалі відстоюватиме ізоляцію країни-агресорки в культурній та інших сферах.

Нагадаємо, що вчора, 18 вересня, під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До відома, міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму пропагандистську стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Раніше цей фільм показали на Венеційському кінофестивалі.

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Теги: МЗС кіно Швейцарія фестиваль фільм

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