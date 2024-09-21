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21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні на деревах багато павутини – до теплої погоди
фото: depositphotos.com

Сьогодні забороняється лінуватися

Сьогодні, 21 вересня, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора України, Міжнародний день миру і День миру в Україні та День хірурга в Україні. Віряни вшановують день пам’яті святого апостола Кондрата.

День фармацевтичного працівника

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Це професійне свято, встановлене указом Президента України у 1999 році, вшановує важливу роль фармацевтів, провізорів та інших фахівців галузі у забезпеченні здоров'я населення.

Понад 350 тис. працівників фармацевтичної сфери щодня допомагають українцям отримати необхідні ліки та консультації, сприяючи збереженню та зміцненню здоров'я кожного. Вони забезпечують населення необхідними ліками та допомагають підтримувати здоров’я людей.

Фармацевти, провізори та інші фахівці галузі відіграють ключову роль у системі охорони здоров'я. Вони не лише відпускають ліки, але й допомагають пацієнтам розібратися у складних питаннях лікування, попереджають про можливі побічні ефекти та взаємодії препаратів, сприяють раціональному використанню лікарських засобів.

Особливо важливою є їхня робота в умовах війни, коли доступ до медичної допомоги може бути обмеженим, а потреба у ліках – особливо гострою. Фармацевтичні працівники демонструють високий професіоналізм, відданість своїй справі та незламний дух, допомагаючи людям навіть у найскладніших ситуаціях. 

День винахідника і раціоналізатора України

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Це професійне свято було встановлено указом президента України 1994 року. Свято визнає важливий внесок винахідників, раціоналізаторів, інженерно-технічних та наукових працівників у розвиток інноваційного потенціалу країни.

Цього дня проводяться різноманітні заходи, включаючи виставки, конференції та нагородження найкращих винахідників і раціоналізаторів.

Міжнародний день миру і День миру в Україні

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Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 1981 року з метою підсилення ідеї миру серед усіх країн та народів. Спочатку цей день святкували третього вівторка вересня, але від 2002 року його перенесли на 21 вересня. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення воєнних конфліктів та створення світу без війн. Цього дня ООН закликає до глобального припинення вогню та відмови від насильства.

День хірурга в Україні

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Україна відзначатиме День хірурга – свято, присвячене відважним лікарям, які щодня стоять на передовій боротьби за здоров'я та життя людей. Хірургія – це не просто професія, це покликання, що вимагає неабиякої майстерності, витримки та самовідданості.

Хірурги виконують складні операції, рятуючи життя у критичних ситуаціях, повертаючи людям здоров'я та надію. Їхня робота – це справжній подвиг, що заслуговує на найвищу повагу та вдячність.

Сьогодні по всій Україні відбуваються урочисті заходи, присвячені Дню хірурга. Лікарі збираються на конференціях та семінарах, обмінюються досвідом, обговорюють новітні досягнення у своїй галузі. 

Яке сьогодні церковне свято

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21 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Кондрата. Він був одним із 70 апостолів, які проповідували Слово Боже після воскресіння Ісуса Христа. Він проповідував у Афінах та Магнезії (східний півострів Фессалії) і був єпископом Афінським. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства, що викликало ненависть серед тих, хто залишався вірним язичницьким віруванням.

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Що не можна робити 21 вересня

  • Не можна плести інтриги, скандалити, сваритися.
  • Не слід брати чи давати будь-які речі в борг.
  • Забороняється лінуватися.

Народні прикмети і традиції

  • Рано опало листя з дерев – зима прийде рано;
  • світанок червоного кольору – чекайте на дощову чи вітряну погоду;
  • ясна погода – до теплої осені;
  • шишок на ялині багато – наступного року буде багато ягід і горіхів;
  • на деревах багато павутини – до теплої погоди.

Пам’ятні дати 21 вересня

  • 922 рік – американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави у Палестині;
  • 1933 рік – у Лейпцизі починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;
  • 1940 рік – у Лондоні приймають рішення використовувати метро як бомбосховище;
  • 1940 рік – відкривають Львівський театр опери і балету;
  • 1991 рік – на референдумі 99 % виборців голосують за незалежність Вірменії;
  • 1998 рік – на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінскі;
  • 2000 рік – американська співачка Барбара Стрейзанд оголошує про те, що вона залишає сцену;
  • 2019 рік – стартує український фестиваль «Comic Con Ukraine 2019» у Києві;

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

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Теги: свято свята Україна українці церква православна церква релігія

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