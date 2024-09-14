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14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні святкують День танкістів
фото: zsu.gov.ua

Сьогодні не можна планувати важливі справи – вони закінчаться без результату

Сьогодні, 14 вересня, День танкових військ України, День фізичної культури та спорту України та День українського борщу та Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

День танкових військ

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Це свято було встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року. Раніше цей день святкували як День танкістів у другу неділю вересня. Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.

День фізичної культури та спорту в Україні

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Щороку припадає на другу суботу вересня. Це свято було встановлено указом президента України від 29 червня 1994 року. Цей день присвячений популяризації здорового способу життя, фізичної активності та спорту серед населення.

Він є нагодою для вшанування професійних спортсменів, тренерів, а також всіх любителів активного способу життя. У цей день проводяться різноманітні спортивні заходи, змагання та флешмоби, які сприяють залученню людей до занять спортом.

День українського борщу

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Припадає на другу суботу вересня. Це свято було запроваджено для вшанування борщу як символу української культури та ідентичності. Борщ є не лише кулінарною стравою, але й важливим елементом національної спадщини України.

Перша згадка про борщ в історичних документах датується кінцем жовтня 1584 року. Однак, зважаючи на інші знаменні дати в Україні протягом жовтня, було вирішено перенести День борщу на вересень.

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Всесвітній день надання першої медичної допомоги

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Щороку святкується у першу суботу вересня. Це свято було ініційовано 2000 року членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість першої медичної допомоги та навчання базовим навичкам надання допомоги в екстрених ситуаціях.

Нещасні випадки можуть трапитися будь-де і будь-коли, тому важливо, щоб кожна людина знала, як правильно діяти, щоб врятувати життя.

Яке сьогодні церковне свято

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

14 вересня у церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це одне з дванадесятих свят у християнській традиції. Воно присвячене знайденню та піднесенню хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Історія свята починається у IV столітті, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі. Пізніше, у VII столітті, хрест був повернений з Персії до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Свято має глибоке символічне значення, нагадуючи про жертву Ісуса Христа та його перемогу над смертю. Цього дня віряни відвідують богослужіння, під час яких відбувається урочисте піднесення хреста.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід давати гроші у борг – почнуться фінансові проблеми.
  • Не можна планувати важливі справи – вони закінчаться без результату.
  • Забороняється лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції

  • Птахи відлетіли на південь – чекайте на сильний мороз.
  • Різко похолодало – весна прийде рано.
  • Вранці заморозок – до ранньої зими.
  • Журавлі тільки летять до теплих країв і сильно кричать – до теплої осені.

Пам’ятні дати 14 вересня

  • 1068 рік – під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
  • 1797 рік – відбувається державний переворот у Французькій республіці;
  • 1812 рік – французька армія Наполеона входить до Москви;
  • 1871 рік – розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк;
  • 1939 рік – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
  • 1995 рік – у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
  • 2000 рік – корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Микола.

Читайте також: Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року

Теги: церква свята Українська православна церква релігія українці Україна традиції свято

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