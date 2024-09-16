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Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата
Обидва покази заплановані на вівторок, хоча офіційно фестиваль вже завершився й жодних інших фільмів цього тижня не демонструватиметься
кадр з фільму «Росіяни на війні»

Покази пропагандистської стрічки заплановані на вівторок, 17 вересня

Міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму російську пропагандистську стрічку «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Як повідомляє Інститут масової інформації, покази заплановані на вівторок, 17 вересня. Ця інформація є у графіку на сайті фестивалю.

Зауважимо, що обидва покази заплановані на вівторок, хоча офіційно фестиваль вже завершився й жодних інших фільмів цього тижня не демонструватиметься. Фестиваль не робив публічних оголошень щодо показу стрічки, демонструвати яку раніше відмовився.   

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко обурився запланованим показом пропагандистської стрічки. «Рішення Фестивалю відновити покази «Росіян на війні» – обурливе. Воно було ухвалене усього за кілька днів після оприлюднення урядом Канади глобальних зусиль Росії із поширення пропаганди. У той час, як Канада бореться проти інформаційних операцій й прихованого впливу Russia Today – складової російських розвідувальних органів - надання платформи режисеру-ветерану RT підриває ці зусилля», – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що адміністрація фестивалю продовжує ігнорувати намагання RT нівелювати канадську підтримку України, шляхом залучення місцевим заангажованих коментаторів. «Відкидаються також усі інші аргументи стосовно контексту, виробничого процесу й конфлікту інтересів», – зазначив генконсул.

Він додав, що демонстрація «Росіян на війні» – це «серйозний удар по репутації фестивалю й журналістиці». «Російську пропаганду необхідно стримувати, а не пропагувати в кінотеатрах», – підсумував Ніколенко.

Russians at war («Росіяни на війні») – документальний фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка понад пів року провела з батальйоном військ РФ на сході України. Стрічка створена в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що вона розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Усупереч закликам української громади, фільм було внесено до програми Міжнародного кінофестивалю в Торонто, що проходив на початку вересня. Минулого тижня близько тисячі людей взяли участь в акції протесту з вимогами скасувати запланований показ, однак адміністрація Фестивалю спершу відмовилася це робити, посилаючись на свободу слова. Однак згодом вона змінила це рішення й таки скасувала усі покази «Росіян на війні».

Фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової раніше показали на Венеційському кінофестивалі.

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Теги: Торонто Канада фестиваль фільм росіяни

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