Український документальний фільм позмагається на Варшавському кінофестивалі

Кінострічка розповідає про історичні паралелі між Голодомором та війною в Україні

Світова прем’єра документального фільму «Сімейний альбом» української режисерки Марини Ткачук відбудеться на ювілейному Варшавському міжнародному кінофестивалі 13 жовтня 2024 року. Фільм буде представлений у секції Documentary Competition. Про це Марина Ткачук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами режисерки, стрічка розповідає про історичні паралелі між Голодомором та війною в Україні.

«В основу нашої стрічки лягла, безусумнівно, неймовірна історія британської фотохудожниці Самари Пірс та її прадіда – австрійського інженера Александра Вінербергера, який став випадковим свідком Голодомору в Харкові в 1933 році та зробив дивовижним чином найважливіші фотографії про штучний голод в Україні. Дізнавшись про історію свого прадіда, Самара переосмислила власну творчу кар’єру: вона всім серцем полюбила Україну та вболіває за нас. Через 90 років після подій Голодомору Самара у супроводі нашої знімальної групи вирушила на Харківщину – туди, де жив її прадід, аби зробити власні фотографії про війну. І цим засвідчити, що геноцид українців триває», – розповіла Марина Ткачук.

Вона також зазначила, що «Сімейний альбом» став переможцем мистецького конкурсу від державного підприємтсва «Мультимедійна платформа іномовлення України» і відбувся як проєкт завдяки державній підтримці кіновиробництва та партнерству з Музеєм Голодомору.

Нагадаємо, що міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму пропагандистську стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Раніше цей фільм показали на Венеційському кінофестивалі.

До слова, Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Це буде фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка.