23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя
Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського, а у світі святкують День письма від руки.
Також зазначимо, що напередодні президент України оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем 23 січня віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського (335-394) ‒ філософа і християнського богослова.
У цей день господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.
Народні прикмети на 23 січня:
- Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.
- Якщо в день Григорія дме вітер з півдня, значить, в червні місяці будуть часто йти грози і дощі.
- Ясна погода 23 січня віщує сухе і спекотне літо.
- У народі говорили: «Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба».
- Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
- Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде погана.
- Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.
- Якщо небо безхмарне і ясне – бути ранній весні.
- Сухий сніг – прикмета того, що цього року бути сухому льоту.
- З будинку не можна виносити 23 січня золу і сміття, щоб не викинути своє щастя.
- Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
- Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину;
- Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя;
- Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє;
- Не можна сьогодні пити багато спиртного.
Хто святкує день ангела
У суботу, 23 січня, іменини відзначають Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.