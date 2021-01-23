23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

23 січня у світі відзначають День письма від руки

Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя

Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського, а у світі святкують День письма від руки.

Також зазначимо, що напередодні президент України оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 23 січня віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського (335-394) ‒ філософа і християнського богослова.

У цей день господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.

Народні прикмети на 23 січня:

Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.

Якщо в день Григорія дме вітер з півдня, значить, в червні місяці будуть часто йти грози і дощі.

Ясна погода 23 січня віщує сухе і спекотне літо.

У народі говорили: «Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба».

Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.

Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде погана.

Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.

Якщо небо безхмарне і ясне – бути ранній весні.

Сухий сніг – прикмета того, що цього року бути сухому льоту.

З будинку не можна виносити 23 січня золу і сміття, щоб не викинути своє щастя.

Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.

Що не можна робити сьогодні

Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;

Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину;

Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя;

Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє;

Не можна сьогодні пити багато спиртного.

Хто святкує день ангела

У суботу, 23 січня, іменини відзначають Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.