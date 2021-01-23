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    23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    23 січня у світі відзначають&nbsp;День письма від руки - 23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    23 січня у світі відзначають День письма від руки

    Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя

    Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського, а у світі святкують День письма від руки.

    Також зазначимо, що напередодні президент України оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем 23 січня віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського (335-394) ‒ філософа і християнського богослова.

    У цей день господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.

    Народні прикмети на 23 січня:

    • Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.
    • Якщо в день Григорія дме вітер з півдня, значить, в червні місяці будуть часто йти грози і дощі.
    • Ясна погода 23 січня віщує сухе і спекотне літо.
    • У народі говорили: «Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба».
    • Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
    • Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде погана.
    • Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.
    • Якщо небо безхмарне і ясне – бути ранній весні.
    • Сухий сніг – прикмета того, що цього року бути сухому льоту.
    • З будинку не можна виносити 23 січня золу і сміття, щоб не викинути своє щастя.
    • Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
    • Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину;
    • Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя;
    • Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє;
    • Не можна сьогодні пити багато спиртного.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 23 січня, іменини відзначають Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.

    Теги: свята релігія традиції
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