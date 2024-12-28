США виділить Україні новий пакет допомоги на $1,25 млрд: що в нього увійде
Великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) Hawk
Наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму $1,25 млрд та включатиме в себе боєприпаси та ракети для систем ППО. Про це повідомляє Associated Press.
Америка готується оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму $1,25 млрд. Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня.
Зазначається, що великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) Hawk.
Як розповіли виданню офіційні особи, до пакета також увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Ймовірно, офіційне оголошення про надання допомоги відбудеться вже 30 грудня.
Нагадаємо, США нарощують обсяги військової допомоги Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 27 грудня.
До слова, що Україні від США 24 грудня надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.
Також міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.
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