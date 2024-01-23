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23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня – День ручного письма
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна проводити день на самоті

23 січня, День ручного письма (День почерку), Міжнародний день ірискового пудингу. Віряни вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела.

Міжнародний день ірискового пудингу

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Міжнародний день ірискового пудингу (International Sticky Toffee Pudding Day), що відзначається щорічно 23 січня, присвячений улюбленому британському десерту. Відомий завдяки своїй вологій бісквітній текстурі, наповненій дрібно нарізаними фініками і залитій густим ірисковим соусом, цей десерт часто доповнюють ванільним морозивом або заварним кремом.

Міжнародний день пудингу з липких ірисок заохочує ділитися цим чудовим десертом з близькими, експериментувати з домашніми рецептами і навіть пробувати відомі версії, такі як пудинг з липких ірисок Cartmel.

День ручного письма

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День ручного письма чи день почерку відзначається щороку 23 січня. Цей день святкують з метою підкреслити важливість рукописного письма, дослідити чистоту та характер почерку. Завдяки сучасним технологіям процес написання став набагато простішим та швидшим. Проте написання букв та слів на папері відрізняється від механічного набору тексту. Коли людина бере ручку та папір, її розум та тіло синхронізуються, думки йдуть в такт з написанням слів. Ще одна перевага ручного письма в тому, що всі записи зберігаються на фізичному аркуші паперу, у той час, коли голосові та текстові повідомлення з часом важко або й взагалі неможливо віднайти. Крім того, за почерком можна відтворити портрет людини, дізнатися про риси її характеру.

Дату святкування 23 січня обрали на честь дня народження президента американського Конгресу Джона Хенкока. Саме він в 1776 році брав участь в підписанні Декларації про незалежність США. Конгресмен підписувався великими та широкими літерами, що надавало його почерку авторитетності. Варто сказати, що текст Декларації був переписаний з друкованого примірнику у вигляді каліграфічного письма на пергаментному аркуші.

Яке сьогодні релігійне свято

23 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Климента та учня його Агафангела. Він жив у IV столітті і виховувався матір'ю-християнкою. В ті часи у країні був сильний голод і багато язичників кинули своїх дітей напризволяще. Климент їх всіх брав до себе, навчав праведному життю. За це його спочатку зробили читцем, а згодом дияконом. Тоді став правити цар Діоклетіан, який був відомий гоніннями за християнами. Схопив він Климента і його найближчого учня Агафангела. Змушував зректися своєї віри, але ті стояли на своєму. Тоді цар відправив їх до імператора Максиміана, який довго мучив святих чоловіків. Бачачи, що не може з ними нічого зробити, він відрубав їм голови.

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Що не можна робити цього дня

  • День не можна проводити на самоті.
  • Не варто вживати лайку, сваритися.
  • Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції 

  • Сонячний день – весна прийде рано;
  • Голосно щебечуть птахи – чекайте на морози;
  • Посилилися морози – до спекотного серпня;
  • Білка стрибає по деревах – почнеться відлига;
  • Яка погода після обіду, таким буде січень прийдешнього року (2025).

Пам’ятні події 23 січня

  • 1556 рік – стається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей;
  • 1579 рік – підписують Утрехтську унію – військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;
  • 1593 рік – починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких–Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;
  • 1838 рік – гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;
  • 1912 рік – у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію – першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;
  • 1945 рік – розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;
  • 1950 рік – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;
  • 1960 рік – швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;
  • 1964 рік – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантовують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;
  • 1973 рік – виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;
  • 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з В'єтнамом;
  • 2002 рік – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;
  • 2005 рік – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;
  • 2015 рік – бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Володимир, Геннадій, Іван, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір, Євдокія, Катерина.

Теги: Руслан Пономарьов Україна незалежність алкоголь

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