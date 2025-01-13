РФ у грудні вперше за дев'ять місяців запустила менше дронів по Україні: причина

РФ у грудні 2024 року запустила близько 1 700 безпілотників-камікадзе різного типу по Україні

Росія у грудні 2024 року запустили близько 1 700 безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

«Росія у грудні 2024 року запустила близько 1 700 безпілотників-камікадзе різного типу в Україні, що є зниженням порівняно з листопадом, коли вона запустила 2 300 одиниць. Це було перше зменшення кількості з березня-квітня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що, ймовірно, погодний фактор вплинув на операційну діяльність минулого місяця: «Було декілька ночей, коли запускалися понад 100 дронів-камікадзе після незначної або взагалі без жодної активності».

«Різні фактори можуть впливати на кількість запущених дронів-камікадзе за місяць – позитивно або негативно. Проте, ймовірно, Росія має можливості продовжувати запускати щонайменше 1500 дронів-камікадзе за місяць», – зауважує розвідка.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони на порталі War&Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. Перша опублікована категорія – виробники БпЛА держави-агресора.